Fahriye Evcen sektör değiştirdi: İşte yeni işi
Ünlü oyuncu Fahriye Evcen, moda dünyasına adım attığını duyurdu. Kendi markasını yaratan Fahriye Evcen, tasarımdan üretim aşamasına kadar bizzat kendisinin ilgilendiği koleksiyonunu hayranlarıyla paylaştı.
Sosyal medyada takipçilerine "Sabırsızlandığım sürprizim var" diyen Fahriye Evcen, sürprizini açıkladı. Evcen, kendi markasını kurduğunu duyurdu.
Bir önceki gün "Heyecanımı tarif edemediğim ve paylaşmaya sabırsızlandığım bir sürprizim var size!" sözleriyle sinyalleri veren Evcen, yeni paylaşımıyla moda dünyasına adım attığını takipçileriyle paylaştı.
Kendi markasını kuran ünlü oyuncu, tasarladığı ürünlerinin modelliğini yaptı. Markasının tanıtımını yaptığı videoda "Sadece kendim giymeyi sevdiğim ışığımızı artıracak kıyafetler tasarladım. Markamı sizlerle buluşturup birlikte daha güçlü parlayabilmek için artık hep beraberiz" sözlerine yer verdi.
Evcen, kendi zevki ve tarzını yansıttığı tasarımlar hakkında şunları söyledi:
“Bir süredir hayata geçirmek istediğim bu koleksiyonu herkesle buluşturabilmek çok heyecan verici. Bu koleksiyonu, bir süredir içinde bulunduğumuz bunaltıcı pandemi sürecinin etkisini üzerinden atmak isteyen her kadınla paylaşmak istedim. Bu süreçte maalesef şık olmaktan uzak kaldık. Stilimizi yansıtan kıyafetler giymeyi ve bunları özgüvenle taşımayı özledik. Yeniden sokağa çıkabildiğimiz şu günlerde ister sandaletle, ister topuklularla gündüzden geceye giyebileceğimiz, şık elbise ve etekler hayal ettim. Elbiselerimi sokaklarda, mutlu kadınların üzerinde görmek ise beni çok daha mutlu edecek.”
SİNYALİ BURAK ÖZÇİVİT VERMİŞTİ
Geçtiğimiz gün ünlü çift Bebek'te objektiflere yakalanmıştı. Burak Özçivit'e "Yeni bir proje olacak mı?" diye sorulmuş Özçivit ise "Benim hali hazırda devam eden projem var fakat Fahriye'nin süprizi değil, sürprizleri olacak" demişti.
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