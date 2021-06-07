Faik Öztrak'tan sert 'Soylu' tepkisi: Soruşturma açılmalı
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilgili, "Derhal bir Araştırma Komisyonu kurulmalıdır. Bu korkunç iddialar kendisine sorulmalı. Gerekiyorsa konu, soruşturma sürecine taşınmalıdır" düşüncesini dile getirdi.
MYK gündemiyle ilgili basın toplantısı düzenleyen CHP Sözcüsü Faik Öztrak, suç örgütü lideri Sedat Peker'in videolarında adı geçen "Sezgin Baran Korkmaz" ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Öztraki, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilgili iddialar hakkında ise "Meclis Başkanı, parti gruplarını ikna ederek Meclis’in bu rezalete el koymasını sağlamalıdır. Hem mektubuna cevap almalı, hem de Meclis’in Anayasal görevini yerine getirip bu skandalın hesabını sormasını sağlamalıdır" çağrısı yaptı.
Öztrak'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:
"ATAMA BAKAN, KENDİSİNİ TBMM’DEN ÜSTÜN GÖRÜYOR"
Kavgalı evin bir başka ferdi. Sezgin Baran Korkmaz. AK Parti döneminin türedi zenginlerinden. Geçmişi gölgeli bir isim. Kara para aklama ile suçlanıyor. Yurtdışına kaçtı. Kaçmadan önce İçişleri Bakanıyla görüştüğü iddiası var. Nasıl kaçtığı hala muamma… Yurtdışına çıkış talimatının, İçişleri Bakanı tarafından verildiği iddia ediliyor. TBMM Başkanı, 10 bin dolar alan siyasetçiyi açıklamasını isteyen bir yazıyı, İçişleri bakanına yazdığını açıkladı. Ama cevap alamadığı görülüyor. Anlaşılan bu atama Bakan, kendisini TBMM’den üstün görüyor.
"KORKUNÇ İDDİALAR KENDİSİNE SORULMALI"
Hem 10 bin dolar maaş meselesi, hem de Sezgin Baran Korkmaz konusu çok ciddidir. Bu bakan hakkındaki iddialara TBMM vaziyet etmelidir. Derhal bir Araştırma Komisyonu kurulmalıdır. Bu korkunç iddialar kendisine sorulmalı. Gerekiyorsa konu, soruşturma sürecine taşınmalıdır. Meclis Başkanı, parti gruplarını ikna ederek Meclis’in bu rezalete el koymasını sağlamalıdır. Hem mektubuna cevap almalı, hem de Meclis’in Anayasal görevini yerine getirip bu skandalın hesabını sormasını sağlamalıdır.
Meclis Başkanı bunları yapamıyorsa, milletin ve onun seçtiği TBMM’nin hakkını, hukukunu koruyamıyorsa, o koltukta bir dakika bile oturmamalıdır. İstifa etmelidir.
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