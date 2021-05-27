"Faili meçhul yok" diyen Soylu'ya Tahir Elçi'nin eşinden tepki

"Bizim dönemde faili meçhul yok" diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya 6 yıl önce öldürülen eski Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi'nin eşi Türkan Elçi tepki gösterdi.

cumhuriyet.com.tr
27 Mayıs 2021 Perşembe, 10:40
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Katıldığı programda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Süleyman Soylu'nun "“Bizim dönemde faili meçhul yok”" açıklamasına tepkiler sürüyor. 28 Kasım 2015'te Sur ilçesinde yaptığı bir basın açıklamasından sonra silahlı çatışmada başından vurularak öldürülen eski Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi'nin eşi Türkan Elçi, Soylu'nun sözlerine tepki gösterdi. 

Soylu'nun 'İşkence tespiti yok' sözlerine tepki gösteren Elçi, "Beş yıldır tartışma programı  seyretmedim. Seyredince, bir baş ağrısı, kusma isteği... Medyadan gördüğüm kadarıyla Süleyman Soylu, 'Bizim dönemde faili meçhul yok' demiş. Rahatlık karşısında donarak sadece göğe bakmak istiyor insan, yerin yüzü  çok kirli" dedi.


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