Fakir Baykurt Roman Ödülü başvurularıları sürüyor

02 Aralık 2020 Çarşamba, 10:01

Yarışmanın seçici kurul üyeliğini bu yıl da Adnan Binyazar, Öner Yağcı, Hidayet Karakuş, Bahri Karaduman ve Işık Baykurt yapacak. Ödülün ilk sahibi Turan Ali Çağlar, 2021 yılında düzenlenecek yarışmanın ön seçici kurulunda yer alacak. 10 bin TL değerindeki ödülün kazananı 9 Temmuz 2021 tarihinde basına ve kamuoyuna duyurulacak. Birinci olan eser Literatür Yayınları tarafından basılarak ülke genelinde okurlara ulaştırılacak.

Çiğli’de bir Edebiyat kültürü oluşturmak amacıyla çalışmalarına devam ettiklerini ifade eden Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, “Toplumumuza okuma ve yazma alışkanlığı kazandırmak amacıyla göreve geldiğimiz günden bugüne birçok farklı projeyi hayata geçirdik. Bunların başında da Edebiyatımızın duayen isimlerinden olan Fakir Baykurt adına düzenlediğimiz ödüllü roman yarışması geliyor. Bu yarışma ile ülkemizin dört bir yanından edebiyatseverleri Çiğlimizde ağırladık. Yazarlarımıza eserlerini tanıtma imkanı sunduk. Turan Ali Çağlar’ın kazanan eseri Amasanga’yı kitaplaştırıp sivil toplum kuruluşlarına, derneklere, basın mensuplarına ve vatandaşlarımıza ücretsiz olarak dağıttık. Edebiyatla ilgili yazan çizen herkesi 2. Fakir Baykurt Roman Ödülümüze katılmaya davet ediyorum” dedi.

İlki 2020 yılında düzenlenen ve “Amasanga” isimli eseriyle yazar Turan Ali Çağlar’ın kazandığı ödül için yine büyük bir katılım bekleniyor. Roman ödülüne katılacak yazarlar, eserlerinin 10 adet örneği ile yaşam öykülerinin, açık adreslerinin ve iletişim bilgilerinin yer aldığı roman dosyasını elden veya kargo yoluyla Çiğli Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne teslim edebilecekler.







