Falcao Galatasaray'da kalıyor mu?

03 Ağustos 2020 Pazartesi, 08:57

Galatasaray, Falcao'yu büyük umutlarla transfer etmişti, ancak ünlü golcü bekleneni veremedi.

Arjantin, Amerika MLS ligi ve Arap ülkelerinden teklif aldı. Tüm kamuoyu "Falcao gidiyor" yorumu yaptı.

Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao, 'gidiyor' söylentilerine son noktayı koydu.



Eşi kısa bir süre sonra doğum yapacak olan ünlü yıldız, "Burada mutluyum, 2 yıl daha kalacağım" dedi. Falcao'nun yüksek maliyeti ise bir başka sorun. Ancak Kolombiyalı 1.9 milyon Avro'yu bulan oyna-gol at kazan maddesini sözleşmesinden kaldırtacak. Böylelikle maliyeti yıllık 3.4 milyon Avro'ya düşecek.