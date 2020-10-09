Falcao: Kariyerimin sonundayım
Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao, milli takım kampında açıklamalarda bulunarak, kariyerinin sonuna yaklaştığını söyledi.
Radamel Falcao, milli takım kampında dikkat çeken açıklamalar yaptı ve Türkiye'de geçirdiği günlerle birlikte, futbolcu olarak geldiği noktayı anlattı. İşte Falcao'nun sözleri:
“9 numara oynarken daha efektif bir oyuncuyum. Modern futbolda artık forvetler daha fazla hareket etmek zorunda. Yanımda bir forvetle birlikte daha rahat olabiliyorum çünkü hareketlilik artıyor. Şu anda, ben daha tamamlanmış bir Falcao'yum.
Futbol kariyerimin son dönemindeki tecrübelerimin ardından şu anda futbol anlamında daha dolu hissediyorum, daha komple bir futbolcu oldum. Benim uzmanlık alanımın üzerine çalışıyorum, bu da ceza alanına yakın, kalenin önünde olmamı gerektiriyor.
Çok heyecanlı ve mutluyum. Futbola başladığımda milli takımda bu kadar kupa için mücadele edebileceğimi hayal edemezdim. Kariyerimin sonuna yaklaştığımın farkındayım ve her idmandan zevk alıyorum.”
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