Falcao, Kolombiya Milli Takımı'nı zor durumda bıraktı

14 Mayıs 2021 Cuma, 11:55

Galatasaraylı Radamel Falcao, Süper Lig'de Beşiktaş ile oynadıkları derbi maçta 1 gol attı. Golcü futbolcu, Denizlispor maçında ise forma giyemedi. Kulüp, oyuncunun şiddetli bel ağrıları olduğunu açıkladı. Malatya maçında oynayıp oynamayacağı belli olmayan Falcao, milli takımını da zor durumda bıraktı.

FALCAO'DAN GERİ DÖNÜŞ BEKLİYORLAR

Kolombiya basını, 35 yaşındaki Falcao'nun sahalara ne zaman döneceği konusunda bilinmezlik olduğunu yazdı. Haberlere göre; Radamel Falcao'nun sağlık durumunun Kolombiya Milli Takımı tarafından da yakından takip edildiği belirtildi. Falcao'dan da gelişmeleri bildirmesi konusunda geri dönüş bekleniyor.