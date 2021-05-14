Zirve ortağı Galatasaray'da gözler Mustafa'da
Teknik direktör Fatih Terim ve futbolcuların keyifli olduğu görülürken, özellikle Mustafa Muhammed'in formu dikkat çekti.
Galatasaray, Süper Lig’in 42'nci haftasında Helenex Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına dün akşam yaptığı antrenmanla başlarken kampa da girdi.
Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası’ndaki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra gruplar halinde dar alanda pas çalışması yapıldı. Antrenmanın bu bölümünün ardından son lig maçında tam süre alan oyuncular yenilenme çalışması gerçekleştirildi. Ana bölümde ise sınırlı alanda çift kale oyun oynandı.
KEYİFLİLER
Teknik direktör Fatih Terim ve futbolcuların keyifli olduğu görülürken, özellikle Mustafa Muhammed'in formu dikkat çekti. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. Arda Turan'ın sürekli olarak golcü Mustafa Muhammed'e, "Haydi ya Mustafa.." demesi takım arkadaşları arasında esprilere neden oldu.
Yeni Malatyaspor maçı için Florya Metin Oktay Tesisleri’nde kampta bulunan Sarı-kırmızılılar, karşılaşma öncesi son antrenmanını akşam saat 18.00’de gerçekleştirecek.
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