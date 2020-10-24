Falcao'dan Falcao golü; attı, atıldı, maçı aldı!
Galatasaray, deplasmanda kazandı, hem de uzun bir zaman sonra, hem de eksildiği maçta.
Galatasaray, deplasmanda kazandı, hem de uzun bir zaman sonra, hem de eksildiği maçta.
Açıkçası, dönüm noktası olarak görmüş Fatih Terim ve öğrencileri bu 90 dakikayı.
'Nazlı' Feghouli'yi İstanbul'da bırakıp, kaleyi de Okan'a teslim edip çıktılar Erzurumspor karşısına. 35'li dakikalara kadar iyi de oynadılar.
İyi derken iki bek Omar ve Saracchi, hilal şeklindeki atakları pekiştiriyor. Onların önünde Babel ile Emre Kılınç iyi çalışıyordu.
Belhanda ise belki de ilk kez bu kadar motiveydi uzun bir süreden sonra. Kaleci Okan da Fatih'ten devraldığı formayı doldurdu, özellikle kenardan çıkarıdğı bir top var, takımını ayakta tuttu diyebilirim.
Nitekim erken öne geçtiler. Sonrasında direkten dönen topları ve Erzurumspor kalecisinin çıkardığı vuruşları hesaplarsak ilk yarıda fişi çekebilirdi Galatasaray. Ne var ki 35'ten sonra bir şeyler oldu. Orta alanda Taylan'ın top kayıpları, düşen orta saha, Erzurumspor'u maça ortak etmişti ki, acemi işi bir penaltı geldi. Marcao devre biterken yakın temas sağlayıp hareket alanını daraltacağı yerde topu kurtaran Gomez'e ayağını takınca VAR uyarısı ile penaltı geldi, skor da dengelendi.
Burada hakem VAR'a gerek kalmadan penaltıyı vermeliydi. Nitekim, Galatasaray'ın ilk golünde de faul var mı yok mu tartışılır. Galiba bu iki pozisyonun etkisinde kalmış olsa gerek 2. yarıda garip bir yönetim sergiledi Arda Kardeşler. Falcao'nun 2. sarı ve kırmızısı için bir şey demiyorum, ağırdı, ama Arda'ya çıkan bir sarı kart var, kartla uzaktan yakından ilgisi yok. Pes Arda Kardeşler!
Dönersek Galatasaray'a 2. yarı usta işi bir gol izledik. Babel, ofsaytın 1 metre gerisindeki Falcao'ya müthiş bir gol attı, Falcao da Türkiye'ye geldiği günden beri ilk kez bir 'Falcao' golü attı; hareketli topa, hareketli vuruş!
Gol sonrası atılması bir tür dramdı. Kolombiyalıya methiyeler düzecekken, takımını eksik bıraktı. Erzurumspor'un biraz gücü olsa skor dengelenirdi belki ama, Fatih Terim, yerinde değişikliklerle oyunu soğuttu, Galatasaray da 3 puanı aldı.
Evet, 2 yenilginin ardından 3 puan Galatasaray'ı toparlar, ancak takımın her maç eksilmesini nasıl engelleyecek Fatih Hoca onu kestirmek güç.
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