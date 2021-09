Falcao'dan Galatasaray'a veda mesajı

Galatasaray'a transferi büyük olay olan ancak istediği performansı sergileyemeyen Falcao, transferin son günlerinde İspanya'ya dödnü. La Liga ekibi Rayo Vallecano ile anlaşan Kolombiyalı oyuncu sosyal medya hesabından sarı-kırmızılı camiaya veda etti.

Kişisel sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Falcao, şu ifadeleri kullandı:

"Galatasaraylı arkadaşlar, desteğiniz için hepinize teşekkürler. Sevginizi ve desteğinizi her zaman hissettim. Türkiye'nin dört bir yanındaki milyonlarca Galatasaray taraftarına, takım arkadaşlarıma, teknik heyete ve yöneticilere de teşekkür ediyorum"

Galatasaray friends, thank you all for your continuous support. I felt your love and support all the time. Thank you, Istanbul, and thank you millions of Galatasaray fans around Turkey. Likewise, I would like to thank all my teammates, assistants, coaching staff, and directors. pic.twitter.com/XzF33alNLW