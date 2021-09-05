Falcao'dan Galatasaray'a veda mesajı

Rayo Vallecano'ya transfer olan Radamel Falcao, Galatasaray'a veda mesajı yayımladı.

cumhuriyet.com.tr
05 Eylül 2021 Pazar, 18:51
Falcao'dan Galatasaray'a veda mesajı
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Galatasaray'a transferi büyük olay olan ancak istediği performansı sergileyemeyen Falcao, transferin son günlerinde İspanya'ya dödnü. La Liga ekibi Rayo Vallecano ile anlaşan Kolombiyalı oyuncu sosyal medya hesabından sarı-kırmızılı camiaya veda etti.

Kişisel sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Falcao, şu ifadeleri kullandı:

"Galatasaraylı arkadaşlar, desteğiniz için hepinize teşekkürler. Sevginizi ve desteğinizi her zaman hissettim. Türkiye'nin dört bir yanındaki milyonlarca Galatasaray taraftarına, takım arkadaşlarıma, teknik heyete ve yöneticilere de teşekkür ediyorum"


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