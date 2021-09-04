Radamel Falcao, Rayo Vallecano'ya transfer oldu
Galatasaray'la 1 yıl sözleşmesi bulunmasına karşın sözleşmesi feshedilen Radamel Falcao, La Liga ekibi Rayo Vallecano'ya transfer oldu.
Sarı kırmızılılarda istenilen performansı gösteremeyen ve büyük hayal kırıklığı yaşatarak takımdan gönderilen Kolombiyalı golcü Radamel Falcao, La Liga ekiplerinden Rayo Vallecano'ya transfer oldu.
Daha önce İspanyol basınından çıkan haberlere göre, Sarı kırmızılılardan 5 milyon Euro garanti ücret alan Falcao'nun maaşının bir kısmını Galatasaray'ın ödeyeceği belirtilmişti.
35 yaşındaki golcü, daha önce Atletico Madrid forması altında La Liga'da iki sezonda 52 gol kaydetmişti.
OFICIAL | @FALCAO nuevo jugador del Rayo Vallecano.— Rayo Vallecano (@RayoVallecano) September 4, 2021
¡Bienvenido a Vallecas! ?? ?? pic.twitter.com/rWYNto5JsF
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