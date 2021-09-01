Radamel Falcao, gol başına aldığı ücret dudak uçuklattı
Galatasaray'da transferin son günü yollarını ayırdığı Radamel Falcao'nun 2 sezonda aldığı ücret ortaya çıktı.
Galatasaray kariyerine iyi bir başlangıç yapan ve ilk maçında golle buluşan Falcao'nun Türkiye serüveni istenildiği gibi gitmedi.
2019 yaz transfer sezonunda büyük umutlarla takıma katılan Radamel Falcao, 2 sezon boyunca üzün süre sakatlıkları ve performansıyla sarı-kırmızılı ekibi hayal kırıklığına uğrattı. Sakatlıklar sebebiyle 53 maç kaçıran El Tigre, birçok taraftara göre yeterince iyi performans gösteremedi.
GOL BAŞINA 680 BİN AVRO
Sözleşmesi gereği yıllık 5 milyon Avro garanti ücret kazanan Falcao, bonuslarla birlikte iki sezonda yaklaşık 13 buçuk milyon euro kazandı. Buna karşılık 43 maçta 20 gol atan Kolombiyalı oyuncunun ortalama gol maliyeti ise 680 bin Avro'yu buldu.
Kolombiyalı yıldız forvet Falcao'nun 2019-20 sezonunda attığı her gol 636 bin, geçen sezon ise attığı goller ise 777 bin Avro'ya denk geldi.
Galatasaray Başkanı Burak Elmas, sezon başı yaptığı açıklamada yüksek maliyetleri nedeniyle Radamel Falcao ve Sofiane Feghouli'ye kendilerine kulüp bulmalarını ilettiklerini açıklamıştı.
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