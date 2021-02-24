Farklı zaman dilimlerinde ve bambaşka coğrafyalarda geçen bir roman: 'Hiyerofant'
Yazar Hasan Hayyam'ın, farklı zaman dilimlerinde ve bambaşka coğrafyalarda geçen romanı "Hiyerofant" epilson yayınları etiketiyle raflarda yerini aldı.
Yazar Hasan Hayyam'ın yeni kirabı "Hiyerofant" epilson yayınları etiketiyle raflardaki yerini aldı.
'Kitapta olmayanların' sayıldığı tanıtım yazısında, şu ifadeler yer aldı:
"Hiyerofant'ta bildiğimiz anlamıyla zaman yok ve alışılageldiği üzere akıp gitmiyor. Çanakkale’nin kanla sulanıp çamurlaşan toprağına bastıktan hemen sonra, kallavi bir son yemeğin ardından toplu intihara hazırlanan Nazileri gözleyebilirsiniz. Çoğumuzun adını ezberden saydığı, hiddetinden sual olunmaz, unutulmuş tanrılar yok; hem mesele hiddet olunca sıra onlara gelmediğinden hem de bu âlemde rolleri dağıtan asıl varlığa yer açmak istendiğinden. Simyanın sırrını ararken ölümsüzlüğü yâr gibi özleyenler yok; ölümüne susamış ölümsüzlerin iç yakan öyküsünü de dinleyelim diye muhtemelen. Dudaklarına anne sütünden önce baba kanı değenlerin, bir vakitler İstanbul’un göbeğinden geçmiş Vikinglere tanıklık edenlerin, Aşiyan’daki hayaletlerden başka arkadaşı olmayan çocukların, yaşlı bir adamın suretine bürünüp evvel ezel var olanların, gözlerini kısarak Boğaz’a bakınca devasa bir mezarlık görenlerin yurdu burası... Kısacası, imkânsız denen bir şey yok."
Kitabın yazarı Hasan Hayyam ise, kitaba dair şunları söyledi:
"Hiyerofant aslında bir soru… Bir cevap arayışı. Ölülerin hareketsizliği, yaşayanların da attığı kahkahalarla ikna olmayan bir zihnin kuşkusu. Bu kuşku ve sorunun peşinde yaptığım seyahatlerden, insanın çeşit çeşit var oluş şeklinin arasında aheste dolaşmalarımdan, sahaf kitaplarının kenarlarına düşülmüş yazanı belirsiz notlardan hayalimde kalanların toplamı. Bir cevap arayışı elbette ki bir öğrenme çabasıdır. Bu çabanın bir parçası olmanız dileğiyle."
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan, Gollere devam dedi İmamoğlu'ndan yanıt geldi
- Erkan Baş'tan Özlem Zengin'e 'örgüt evi' yanıtı
- Prof. Dr. Üstün Ergüder'e 1460 kişilik destek
- Yayın yasağı geldi
- Pervin Buldan'dan Soylu'ya 'çözüm süreci' yanıtı
- AKP’li başkana evinde özel aşı
- Pentagon'dan S-400 açıklaması
- Fatih Portakal'dan, AKP ve MHP'ye gönderme
- Şu utanmazlığa bakar mısınız
- CHP'li başkanın odasında 'böcek'!
Video Haberler
- Otomobiline benzin döküp ateşe verdi!
- Lüks siteye yapılan operasyonda bulundu
- Hemşireye saldırı anı kamerada
- Şarkıcı Çılgın Sedat'ın evinde yangın çıktı
- İstanbul Boğazı’nda şaşırtan manzara
- AKP İzmir Kongresi'ne ilişkin skandal görüntüler
- Haziran ayı itibariyle hizmete sunacağız
- İhbara giden polis, 20 kişiyi parti yaparken yakaladı
- Mültecileri taşıyan teknenin alabora olduğu an kamerada
- İstanbul’un göbeğinde silahlı saldırı
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan, Gollere devam dedi İmamoğlu'ndan yanıt geldi
- Erkan Baş'tan Özlem Zengin'e 'örgüt evi' yanıtı
- Prof. Dr. Üstün Ergüder'e 1460 kişilik destek
- Yayın yasağı geldi
- Pervin Buldan'dan Soylu'ya 'çözüm süreci' yanıtı
- AKP’li başkana evinde özel aşı
- Pentagon'dan S-400 açıklaması
- Fatih Portakal'dan, AKP ve MHP'ye gönderme
- Şu utanmazlığa bakar mısınız
- CHP'li başkanın odasında 'böcek'!