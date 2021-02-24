Farklı zaman dilimlerinde ve bambaşka coğrafyalarda geçen bir roman: 'Hiyerofant'

24 Şubat 2021 Çarşamba, 08:50

Yazar Hasan Hayyam'ın yeni kirabı "Hiyerofant" epilson yayınları etiketiyle raflardaki yerini aldı.

'Kitapta olmayanların' sayıldığı tanıtım yazısında, şu ifadeler yer aldı:

"Hiyerofant'ta bildiğimiz anlamıyla zaman yok ve alışılageldiği üzere akıp gitmiyor. Çanakkale’nin kanla sulanıp çamurlaşan toprağına bastıktan hemen sonra, kallavi bir son yemeğin ardından toplu intihara hazırlanan Nazileri gözleyebilirsiniz. Çoğumuzun adını ezberden saydığı, hiddetinden sual olunmaz, unutulmuş tanrılar yok; hem mesele hiddet olunca sıra onlara gelmediğinden hem de bu âlemde rolleri dağıtan asıl varlığa yer açmak istendiğinden. Simyanın sırrını ararken ölümsüzlüğü yâr gibi özleyenler yok; ölümüne susamış ölümsüzlerin iç yakan öyküsünü de dinleyelim diye muhtemelen. Dudaklarına anne sütünden önce baba kanı değenlerin, bir vakitler İstanbul’un göbeğinden geçmiş Vikinglere tanıklık edenlerin, Aşiyan’daki hayaletlerden başka arkadaşı olmayan çocukların, yaşlı bir adamın suretine bürünüp evvel ezel var olanların, gözlerini kısarak Boğaz’a bakınca devasa bir mezarlık görenlerin yurdu burası... Kısacası, imkânsız denen bir şey yok."

Kitabın yazarı Hasan Hayyam ise, kitaba dair şunları söyledi:

"Hiyerofant aslında bir soru… Bir cevap arayışı. Ölülerin hareketsizliği, yaşayanların da attığı kahkahalarla ikna olmayan bir zihnin kuşkusu. Bu kuşku ve sorunun peşinde yaptığım seyahatlerden, insanın çeşit çeşit var oluş şeklinin arasında aheste dolaşmalarımdan, sahaf kitaplarının kenarlarına düşülmüş yazanı belirsiz notlardan hayalimde kalanların toplamı. Bir cevap arayışı elbette ki bir öğrenme çabasıdır. Bu çabanın bir parçası olmanız dileğiyle."