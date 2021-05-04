Faruk Bildirici, "AA'nın IMF raporu çarpıtmasını" açıkladı

04 Mayıs 2021 Salı, 15:40

AA'nın, “Vatandaşına en fazla desteği Türkiye verdi” başlıklı haberi, Sabah, Yeni Şafak, Akşam ve Türkiye gazetelerinin ilk sayfasındaydı. Aynı gün Milliyet ve Hürriyet’in internet sayfasında da kullanılmıştı. AA'nın bu yöndeki haberine tepkiler yükseldi.

Konuya ilişkin sitesinde bir inceleme yayınlayan Bildirici, Anadolu Ajansı'nın "Dezenformasyon operasyonu"nu gözler önüne serdi.

Faruk Bildirici'nin değindiği Doğruluk Payı'nın konuya ilişkin içeriğinde, Türkiye, yurttaşına en az yardım yapan ülkeler arasında yer alıyor.

IMF'nin raporlarını inceleyen Doğruluk Payı platformu şu bilgileri paylaştı:

"Aslında pandemi dönemindeki desteklerle ilgili IMF raporları daha önce de tartışılmıştı. Bir doğrulama platformu olan Doğruluk Payı bu konudaki iddiaları incelemişti. IMF’nin nisan ayındaki raporunun yayımlanmasının ardından Doğruluk Payı, bu incelemesini güncelledi. 'Türkiye’nin milli gelirinin yüzde 2,5’i ile vatandaşlarına en az yardım yapan ülkeler kategorisinde olduğu iddiası” başlıklı bu incelemede, 'Türkiye hâlâ yüzde 2,5’ten daha düşük seviyedeki kategoride yer alıyor' deniliyor. Türkiye’nin en az yardım yapan ülkelerden biri olduğu iddiasının doğru olduğu sonucuna varılıyor."

Medya Ombudsmanı Bildirici, yazısının devamında Doç. Dr. Aziz Çelik’in açıklamaları taşıdı. AA üzerinden bir "Dezenformasyon operasyonu" yapıldığını belirten Bildirici, " Doç. Dr. Çelik’in yazısı, Anadolu Ajansı’nın haberindeki çarpıtmayı açıkça gözler önüne seriyor. Ben de raporu inceledim. Gerçekten de Anadolu Ajansı, IMF raporundaki vatandaşlara doğrudan yapılan nakit desteklerle ilgili verileri görmezden gelmiş. Türkiye bu açıdan bakıldığında vatandaşına en az destek veren ülkelerden biri" dedi.

Bildrici'nin yazısının devamında şunları kaleme aldı: