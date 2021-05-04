Faruk Bildirici, "AA'nın IMF raporu çarpıtmasını" açıkladı
Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, devlet ajansı Anadolu Ajansı'nın (AA), IMF raporlarını çarpıttığı haberi işledi. Bildirici, Doğruluk Payı platformunun verilerini ve Doç. Dr. Aziz Çelik’in IMF raporları ile ilgili açıklamalarını da yazısına taşıdı.
AA'nın, “Vatandaşına en fazla desteği Türkiye verdi” başlıklı haberi, Sabah, Yeni Şafak, Akşam ve Türkiye gazetelerinin ilk sayfasındaydı. Aynı gün Milliyet ve Hürriyet’in internet sayfasında da kullanılmıştı. AA'nın bu yöndeki haberine tepkiler yükseldi.
Konuya ilişkin sitesinde bir inceleme yayınlayan Bildirici, Anadolu Ajansı'nın "Dezenformasyon operasyonu"nu gözler önüne serdi.
Faruk Bildirici'nin değindiği Doğruluk Payı'nın konuya ilişkin içeriğinde, Türkiye, yurttaşına en az yardım yapan ülkeler arasında yer alıyor.
IMF'nin raporlarını inceleyen Doğruluk Payı platformu şu bilgileri paylaştı:
"Aslında pandemi dönemindeki desteklerle ilgili IMF raporları daha önce de tartışılmıştı. Bir doğrulama platformu olan Doğruluk Payı bu konudaki iddiaları incelemişti. IMF’nin nisan ayındaki raporunun yayımlanmasının ardından Doğruluk Payı, bu incelemesini güncelledi. 'Türkiye’nin milli gelirinin yüzde 2,5’i ile vatandaşlarına en az yardım yapan ülkeler kategorisinde olduğu iddiası” başlıklı bu incelemede, 'Türkiye hâlâ yüzde 2,5’ten daha düşük seviyedeki kategoride yer alıyor' deniliyor. Türkiye’nin en az yardım yapan ülkelerden biri olduğu iddiasının doğru olduğu sonucuna varılıyor."
Medya Ombudsmanı Bildirici, yazısının devamında Doç. Dr. Aziz Çelik’in açıklamaları taşıdı. AA üzerinden bir "Dezenformasyon operasyonu" yapıldığını belirten Bildirici, " Doç. Dr. Çelik’in yazısı, Anadolu Ajansı’nın haberindeki çarpıtmayı açıkça gözler önüne seriyor. Ben de raporu inceledim. Gerçekten de Anadolu Ajansı, IMF raporundaki vatandaşlara doğrudan yapılan nakit desteklerle ilgili verileri görmezden gelmiş. Türkiye bu açıdan bakıldığında vatandaşına en az destek veren ülkelerden biri" dedi.
Bildrici'nin yazısının devamında şunları kaleme aldı:
"En sondaki Meksika GSYH’sinin 0.7’si oranında, Mısır 1.6 oranında doğrudan ve nakit destek verirken, Türkiye’nin vatandaşına doğrudan ve nakit desteği yüzde 1,9 oranında kalmış. Bu oran gelişmiş ekonomilerde yüzde 16,42 iken, gelişmekte olan ekonomilerde yüzde 4, düşük gelirli ülkelerde yüzde 1,6. Pakistan’da bu destek yüzde 2, Gürcistan’da 6,1, Rusya’da 4,3.
Ancak Anadolu Ajansı, sadece rapordaki borç erteleme, kredi ve bankalara nakdi destekten oluşan likit destek verilerini haber yapmış. Hatta bu verileri yazarken de Türkiye’den daha fazla likit yardım yapan ülkelerle ilgili de bilgi vermemiş haberde. Vatandaşa desteği gösteren asıl veride bunlar oysa.
Türkiye’nin likit destek oranına gelince, o da yüzde 9,4. Doğru, bu oran, S. Arabistan, Rusya, Hindistan, Brezilya gibi ülkelere göre yüksek. Ama bırakın ABD, İngiltere, Fransa gibi gelişmiş ekonomileri, Kore, İspanya gibi ülkelerden daha geride.
Sonuç olarak, Anadolu Ajansı, IMF raporuyla ilgili olarak Türkiye’de beş gün önce yayımlanan “Türkiye, pandemide halkına en az destek veren ülkeler arasında” haberlerini yok saymış. IMF raporunun vatandaşlara nakit destekle ilgili bölümünü de görmezden gelip sadece likit destek verilerini, onun da bir kısmını haber yapmış.
Türkiye’nin vatandaşına en az doğrudan ve nakdi destek veren ülkelerden biri olduğu saptaması yapan IMF raporunu, “Vatandaşına en fazla desteği Türkiye verdi” haline getirmiş. Raporu bile isteye çarpıtmış. İktidar medyası da alıp aynen kullanmış.
Artık bunu etik bir gazetecilik olarak nitelendirmek mümkün değil. Bu somut bir dezenformasyon ve çarpıtma operasyonu. İnsanları kandırma ve iktidarın pandemi dönemindeki icraatlarını başarılı gösterme çabası… "
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