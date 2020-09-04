Faruk Bildirici yazdı: Tacizci şeyhi hangi medya korudu?

04 Eylül 2020 Cuma, 13:57

Eski RTÜK üyesi, gazeteci ve medya ombudsmanı Faruk Bildirici, Uşakki tarikatı şeyhi Fatih Nurullah olarak bilinen Eyüp Fatih Şağban’ın 12 yaşındaki bir çocuğu cinsel istismara maruz bırakmasının medyada nasıl ele alındığını değerlendirdi.

Bildirici "Bu şeyh, devlet protokolünde ağırlanan, itibar gören, onurlandırılan bir kişi. Sabah, Takvim, Türkiye, Milli Gazete, Yeni Akit ve Yeni Şafak’ın bu şeyhin küçük çocuğa cinsel tacizden tutuklanmasını görmezden gelmesinin devlet katında böyle değer verilmesiyle ilgisi olsa gerek. Çünkü tarikatlara yakın bir çizgisi olan Milli Gazete dışındaki Sabah, Takvim, Türkiye, Yeni Akit ve Yeni Şafak gazeteleri iktidara yakın gazeteler" ifadelerini kullandı.

Bildirici'nin kişisel internet sitesinde yayımladığı "Tacizci şeyhi hangi medya korudu?" başlıklı yazısında şu ifadeler yer aldı:

"Uşşaki tarikatının lideri Fatih Nurullah Şağban’ın küçük bir çocuğa cinsel istismarda bulunması medyanın hali pür melalini ne de güzel anlatıyor! Onca büyük ajans, gazete, televizyon tarikat liderinin tutuklandığını öğrenip de haber yapamıyor.

Jandarma, 27 Ağustos’ta tarikat şeyhinin Sakarya Akyazı’daki üç katlı villasına baskın yapıyor. Müritleri, şeyhin istismarda bulunduğu öne sürülen kızın babasına saldırıp, dövüyor; jandarma onları yatıştırmak için biber gazı kullanıyor; sonra da şeyhi gözaltına alıyor. “Dergah” da kapatılıyor.

Şeyh Fatih Nurullah’ın, cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen 12 yaşındaki kızın babasına olayı örtbas etmesi için para teklif ettiği telefon konuşması kayıtları, kendisinin ifadesi ve Y.A. adlı küçük kızın uzmanlara verdiği ifade gibi ek kanıtlar da olduğu için 31 Ağustos Pazartesi günü tutuklanıyor bu şahsiyet.

Dört gün boyunca ajanslardan, gazete ve televizyonlardan hiç duyulmuyor bu olay. Tarikat liderinin sapıklığını ve tutuklandığını ilk duyuran, dar bir kadroyla çalışan, yasaklar getirilen ve yöneticileri tutuklanan OdaTV internet sitesi oluyor. Sami Menteş imzalı haberin Oda TV’de 2 Eylül Salı günü yayımlanmasının ardından birçok internet sitesi de alıntılıyor ve tüm Türkiye’nin bilgisi oluyor tarikat şeyhinin sapıklığından.

Ondan sonra da Akyazı Cumhuriyet Savcılığı, “gizliliği ihlal” soruşturması açıyor ve Sulh Ceza Hakimliği eliyle habere erişim engeli getiriyor. Erişim engeli kararında “İleride aynı konu ile ilgili yayınlanacak tüm adreslere yayın yasağının getirilmesi” de denilerek, yazılacak haberlere bile yasak getiriliyordu.

Ama haber öyle hızlı yayılıyor ki, ne erişim engelinin bir anlamı kalıyor, ne de Savcılığın aldığı gizlilik kararının.

OKURLARINDAN GİZLEDİLER

Bir kişinin küçük bir kız çocuğuna cinsel taciz iddiasıyla tutuklanması haberdir. Hele de bu kişi, binlerce müridi olan ve büyük bir holdinge dönüşen bir tarikatın lideri ise bu tutuklamanın haber değeri daha da büyür.

Fakat şeyhin, cinsel taciz iddiasıyla tutuklanmasını 3 Eylül’de yayımlanan Cumhuriyet, “Kim bu devlet içindeki müritler”, Hürriyet, “Utanmaz adam” diye manşetten duyurmuştu, Sözcü, Milliyet, Korkusuz, Gazete Pencere ilk sayfadan, Karar, Posta ise iç sayfada haber yapmıştı. O gün yayımlanan Sabah, Akşam, Takvim, Türkiye, Milli Gazete, Yeni Akit ve Yeni Şafak’ta ise tek satır bile haber yoktu bu şeyhin tutuklanması hakkında.

Akşam, birgün sonra küçük de olsa Diyanet İşleri Başkanlığı’nın açıklamasıyla şeyhin tutuklanmasını okurlarına duyurdu. Ama Sabah, Takvim, Türkiye, Milli Gazete, Yeni Akit ve Yeni Şafak’ta bugün de bu konuda hiçbir haber yoktu. Hatta Sabah gazetesi, RTÜK’ün Netflix hakkındaki kararını “RTÜK çocuk istismarına geçit vermedi” başlığıyla yayımlamıştı ama tarikat şeyhinin çocuk istismarını okurlarından gizliyordu.

Ayrıca Sabah, Takvim, Türkiye, Milli Gazete, Yeni Akit ve Yeni Şafak gazetelerinin web sayfalarına da baktım. Uşşaki tarikatının lideri Fatih Nurullah hakkında orada da haber göremedim. Anlaşılan bir atlama, fark etmeme değil, düpedüz editöryal bir tercih söz konusu.

“AK PARTİ MEDYASI” ÜZERİNİ ÖRTÜYOR

Zira bu şeyh, devlet protokolünde ağırlanan, itibar gören, onurlandırılan bir kişi. Sabah, Takvim, Türkiye, Milli Gazete, Yeni Akit ve Yeni Şafak’ın bu şeyhin küçük çocuğa cinsel tacizden tutuklanmasını görmezden gelmesinin devlet kadında böyle değer verilmesiyle ilgisi olsa gerek.

Çünkü tarikatlara yakın bir çizgisi olan Milli Gazete dışındaki Sabah, Takvim, Türkiye, Yeni Akit ve Yeni Şafak gazeteleri iktidara yakın gazeteler. Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük medyayı, “Ak Parti medyası” ve “muhalif medya” diye ikiye ayırıyor. Küçük’ün yaklaşımıyla söylersek, Şeyh Fatih Nurullah’ın çocuğa cinsel tacizden tutuklanması “muhalif medya”da geniş yer bulurken, “Ak Parti medyası”nın bel kemiği bu gazetelerde hiç görülmedi.

Zaten Şeyh Fatih Nurullah’ın tutuklanması ve çocuk taciziyle ilgili AKP yöneticilerinden ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan da bir açıklama, bir eleştiri gelmedi. En azından bu olayın üzerinin örtülmesine itirazlarının olmadığı anlaşılıyor.

Gazeteciliğin bir çocuk tacizcisini bile savunur hale gelmesi ne kadar üzücü. Ama siyasetle bu kadar içli dışlı olunca kaçınılmaz bir sonuç bu."