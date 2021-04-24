Faruk Özer Interpol'ün aradığı 30'uncu Türk oldu

24 Nisan 2021 Cumartesi, 15:29

Türkiye'deki kripto para borsalarından "Thodex" isimli şirketin kurucusu ve yöneticisi olan Faruk Fatih Özer'in, yatırımcıları 2 milyar dolar dolandırarak yurt dışına kaçtığına iddiası üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 22 Nisan'da soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda, şüpheli Özer hakkında "Bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarından İstanbul Anadolu 4'üncü Sulh Ceza Hakimliği'nce yakalama emri düzenlendi.

Ayrıca başsavcılığın talimatıyla şüphelinin iş yerinde arama yapılarak, banka hesaplarına da tedbir konuldu. Adalet Bakanlığı, Arnavutluk'a kaçtığı tespit edilen Fatih Faruk Özer hakkında 23 Nisan saat 10.00 itibarıyla kırmızı bültenle aranması ve iadesi için işlem başlattı.

İnterpol'ün internet sitesinde yer alan ve 2 sayfadan oluşan güncel arananlar listesinde toplam 30 Türk vatandaşı bulunuyor. Liste de en dikkat çeken isimler arasında "Tosuncuk" olarak bilinen Mehmet Aydın da var. Mehmet Aydın, 2016'da "Çiftlik Bank" CEO'su olarak Türkiye'de büyük bir üne kavuşmuş ardından dolandırdığı paralarla yurtdışına kaçmıştı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hakkında soruşturma yürüttüğü Aydın'ın 132 bin 222 kişiden 1 milyar 139 milyon 972 bin 622 lira topladığı tespit edildi. Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın da aynı suçtan bu listede yer alıyor. İnterpol'de aranan 30 kişinin bazıları ise hem Türk vatandaşlığını hem de başka bir ülkenin vatandaşlığını elinde bulunduruyor.

EN FAZLA UYUŞTURUCU SUÇU YER ALIYOR

Listedeki 30 Türk'ten 9'u uyuşturucu bağlantılı suçlardan aranıyor. Listede en çok işlenen suçlardan ikinci sırada ise 8 kişinin arandığı cinayet yer alıyor. 8 kişi ise yüz kızartıcı suçlar olan dolandırıcılık ve benzeri suçlardan aranıyor. Geri kalan 5 kişi ise yasa dışı silah kullanımı, düzene karşı suç, zina, cinsel suçlar, yasa dışı örgüte katılım ve ulusal sağlık ve çevreye karşı suçlardan listede yer alıyor.

İnterpol'ün kırmızı bültenle aradığı Türkler şöyle:

Mahmut Özcan, Faruk Bektaş, Ömer Faruk Erişen, Redzhep Shaban Murad, Metin Şahin, Krasimir Todorov Mihaylov, Eniz Cengel,

Hasan Aydan Bekir, Nikola Miladinov Asenov, Metin Şahin, Vedat Vurgun, Yakup Özçoban, Tuncay Er, Mehmet Karakaş, Gürhan Gürkan Al, Murad Hanif, Ünal Öztürk, Raşit Tuncer, Yusuf Erçin Sönmez, Ergin Özdemir, Sultan Umakhanov, Cengiz Akın, Cumali Ata,

Mehmet Aydın, Fatih Aydın, Ertal Hatjiali Emanet, Ahmet İsmail Kablan, Serdal Adak, Engin Yalçın, Fatih Faruk Özer.