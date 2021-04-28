Fatih Altaylı: Dezenfektanı stok yaptım; içinde alkol var, yasaklarlar diye korktum
Tam kapanma sürecince alkollü içkilerin satışına yasak getirilmesi gündemin üst sıralarına yerleşti. Gazeteci Fatih Altaylı, "Dezenfektanı stok yaptım; içinde alkol var, yasaklarlar diye korktum." sözleriyle eleştirdi.
17 günlük tam kapanma sürecinde alkollü içkilerin satışının yasaklanması tartışmaları da beraberinde getirdi. Fatih Altaylı, dezenfektanı stok yaptığını belirterek "Biliyorsunuz alkol satışı yasaklandı, belki bunu da yasaklarlar, bunda da alkol var diye stok yaptım. Çünkü içinde alkol var diye bunu da yasaklayabilirler diye korktum" ifadelerini kullandı.
"YASAKLAYABİLİRLER DİYE KORKTUM"
Habertürk TV'de yayınlanan Teke Tek programında değerlendirmelerde bulunan Fatih Altaylı, izleyicilerin kendisine "Tedbirleri artırdın mı, neden masada 2 tane dezenfektan var?" diye sorduğunu ifade etti.
Altaylı, konuya ilişkin şunları kaydetti: Biliyorsunuz alkol satışı yasaklandı, belki bunu da yasaklarlar, bunda da alkol var diye stok yaptım. O yüzden 2 tane var. Çünkü içinde alkol var diye bunu da yasaklayabilirler diye korktum. Biliyorsunuz ne alakası varsa, yasaklar döneminde alkol satışı da yasaklandı. O yüzden stok yapıyorum.
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