Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz'dan alkol yasağına sert tepki
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, tam kapanmada alınan alkollü içki satış yasağını sert ifadelerle eleştirdi.
Tam kapanma kararıyla birlikte alkol satışı da yasaklandı. Yasak hakkında konuşan İçişleri Bakanı Soylu, tekel bayilerinin istisna kapsamında olmadığını belirterek, "İstisnada yer almıyor ve kapalı. Bu açıdan hem bir muafiyet yok hem de soru işareti de söz konusu değil" ifadelerini kullandı.
Karar büyük tepkiye sebep olurken, Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, Habertürk televizyonunda katıldığı canlı yayında alınan kararı eleştirdi.
"Tüm eleştirilere katılıyorum. Hiçbir akılcı tarafı olmayan nasıl bir uygulamadır anlamış değilim" diyen Yavuz, "Bizim amacımız kalabalıkları azaltmak. Kapalı ortamları azaltmak. Barlar, restoranalar kapalı. Bu ortamlarda alkol içilirse sıkıntı olabilir. İnsanların evinde alkol almasında ne sakınca var? Hiçbir şekilde anlamış değilim" ifadelerini kullandı.
"BU İNANILMAZ BİR ŞEY"
Alkol yasağı kararının, salgını önlemek adına alınmasının hiçbir akılcı açıklaması olmadığını vurgulayan Yavuz, "Şöyle bir şey var, ağızın bu tarz dezanfektanlarla, klorheksidin olur, alkol olur; bunlarla çalkalanmasının virüs yükünü azalttığı söyleniyor. Siz kalkıp neye dayanarak böyle bir şey yapabiliyorsunuz? Gerçekten hayretler içerisindeyim. Çok yersiz. Bu inanılmaz bir şey. Ben olsam böyle bir uygulamadan hemen dönerim" diye konuştu.
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