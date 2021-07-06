Fatih Altaylı'dan aşı karşıtlarına: En hafif tabiriyle terbiyesizlik, kendinize gelin

06 Temmuz 2021 Salı, 12:33

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, yazısının "Hop dedik, o kadar da değil" başlıklı kısmında aşı karşıtlı ve aşı karşıtlarının söylemlerini köşesine taşıdı.

"Siz aşı olmadığınız için yeniden bir kapanmanın gündeme gelmesi ve insanların bir kez daha işsiz ve aşsız kalması ihtimali beliriyor.Siz aşı olmadığınız için aşının etkili olmadığı yüzde 5-6’lık kitlenin canı tehlikeye giriyor" diyen Altaylı, "Tüm bunlar kabak gibi ortadayken sizin kalkıp aşı olun diyenlere hakarete varan söylemleriniz en hafif tabiriyle terbiyesizliktir" ifadelerini kullandı.

Altaylı'nın yazısının ilgili bölümü şöyle:

"4. DALGA İHTİMALİ GİDEREK YÜKSELİYOR"

Aşı demişken şunu da eklemem lazım.

Aşı karşıtları gemi azıya aldılar ve aşı yaptıranlara ve aşıdan yana tavır koyanlara hakarete başladılar.

Bakın hanımlar beyler, aşıyı reddetmeniz zaten toplum için yeterince tehlike yaratıyor.

Siz aşı olmayı reddettiğiniz için virüsün mutasyon geçirme ve aşı olanları da tehdit edecek hale gelme olasılığı artıyor.

Siz aşı olmadığınız için 4. dalga ihtimali giderek yükseliyor.

Siz aşı olmadığınız için yeniden bir kapanmanın gündeme gelmesi ve insanların bir kez daha işsiz ve aşsız kalması ihtimali beliriyor.

Siz aşı olmadığınız için aşının etkili olmadığı yüzde 5-6’lık kitlenin canı tehlikeye giriyor.

Tüm bunlar kabak gibi ortadayken sizin kalkıp aşı olun diyenlere hakarete varan söylemleriniz en hafif tabiriyle terbiyesizliktir.

Kendinize gelin.



