Fatih Altaylı'dan Cavit Çağlar'ın sözlerine yanıt

13 Eylül 2020 Pazar, 18:35

Fatih Altaylı, Cavit Çağlar'la Olay TV hakkında merak edilenler üzerine yaptıkları konuşmayı yayımlamıştı. Çağlar'ın bu konuşmadaki "yorum yapanı kulağından tutar atarım" sözleri büyük bir tepki toplamıştı.

Twitter hesabından yaptığı açıklamada Altaylı'yı yalanlayan Çağlar, ''Gazeteciler kendi işlerini yaparlar, asla benim müdahalem olamaz. Olay TV de profesyonel gazetecilere yöneticilere emanettir. Yayın ilkelerimiz doğrultusunda Onların editoryal bağımsızlığının garantisi de benim. Yıllardır gazeteci arkadaşlarımla birlikte yayıncılık yapan biri olarak, 'gazetecileri kulağından tutar atarım' demedim, diyemem. Ben hem siyasetçi olarak hem medya patronu olarak gazetecilerle hep dostane bir ilişki kurdum" ifadelerini kullanmıştı.

'DEDİĞİ HER ŞEYİ YAZDIM'

Çağlar'ın sözleri üzerine Medyakoridoru'na açıklama yapan Altaylı, şu ifadeleri kullandı:

"Vallahi de billahi de öyle dedi demekten başka ne diyebilirim ki. Böyle bir şey uydurmak için ne gerekçem olabilir ki. Dediği her şeyi yazdım. Hatta bir kaç şeyi de yazmadım."