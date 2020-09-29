Fatih Altaylı'dan çok konuşulacak seçim iddiası: Yapmayacaklar!
Gazeteci ve Galatasaray'ın önceki Başkan yardımcısı Fatih Altaylı, Mustafa Cengiz yönetimini eleştirerek, hem mali genel kurul, hem de seçimli genel kurulun yapılamayabileceğini iddia etti.
Gazeteci ve Galatasaray'ın önceki başkan yardımcısı Fatih Altaylı, Mustafa Cengiz yönetimini eleştirerek, hem mali genel kurul, hem de seçimli genel kurulun yapılamayabileceğini iddia etti.
Fatih Altaylı'nın çok tartışılacak sözleri şöyle:
"Bir tek Galatasaray kulübü seçim yapmıyor. Biliyorlar ki yaptıkları işlerden dolayı ibra edilmeleri mümkün değil. Bu yüzden bir dava açıyorum, Galatasaray Yönetim Kurulu'na genel kurula gitmedikleri için dava açıyorum.Galatasaray bir an önce yapmamış olduğu genel kurulu yapmalıdır. Galatasaray bugün olmayan bir bütçe ile yönetiliyor. Her harcama suç kapsamına girer. Galatasaray'a çökmüş o zat-ı muhterem (Mustafa Cengiz'i kast ediyor) Galatasaray'ı seçime götürmeyebilir. Pandemi bahanesiyle, hastalık bahanesiyle, o bahaneyle mayıs ayındaki seçimden bile kaçınabilir, yaptırmayabilir, ama birileri o seçimi yaptır. Kimse yaptırmazsa Allah yaptırır."
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