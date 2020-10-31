Fatih Altaylı'dan çok sert tepki: Devlet sizi bile bile öldürecek

31 Ekim 2020 Cumartesi, 12:33

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, bugünkü köşesinde İzmir'de yaşanan 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından hükümeti sert sözlerle eleştirdi.

'İmar Affı' yasasına tepki gösteren Altaylı, Devlet hanginizin enkaz altında kalacağını, devlet sizi bile bile öldürecek" diyerek şunları kaydetti:

"Türkiye’yi yönetenler ne yaptı? İmar Affı çıkardılar. İmar Affı... TBMM’de el birliği ile. Kendi çapımda kıyameti kopardım. Bir yandan kıyamet koparırmış gibi yapıp diğer yandan İmar Affı’na başvuranlar gibi değil. “Yapmayın, burası deprem ülkesi” diye bağırdım. Yasayı getiren iktidardan umudum yoktu, muhalefete yalvardım. Onlar da tınmadılar.

Türkiye’nin deprem riski en yüksek iki kentini hepimiz biliyoruz.

Biri İstanbul, diğeri İzmir.

Ve bakın size iki sayı vereyim. 484.875 ve 242.604 Bu sayılar ne biliyor musunuz? Birincisi İmar Affı için İstanbul’dan yapılan başvuru sayısı, ikincisi ise İzmir’den. En yüksek başvuru bu iki kentten. Riskin en yüksek olduğu iki kent, ölüme davetiye demek olan İmar Affı’na en çok başvurunun geldiği iki kent. Buna imkan sağlayan ise devlet.

'DEVLET HANGİMİZİN ENKAZ ALTINDA KALACAĞINI BİLİYOR'

Devlet hanginizin enkaz altında kalacağını biliyor Çok açık söyleyeyim, büyüklüğüne oranla ucuz atlatılmış bir deprem yaşadık. Ama her zaman böyle olacağının bir garantisi yok. Ve tüyoyu benden almış olmayın ama devlet sizi bile bile öldürecek. Şaka yapmıyorum, devletimiz olası bir depremde, özellikle de İstanbul’da kimlerin öleceğini biliyor.

Geçen yıl tam da bugünlerde Kasım akşamı Teke Tek Bilim’de üç önemli ismi konuk ettim. Türk deprem Vakfı Başkanı Profesör Mustafa Erdik, Profesör Haluk Sucuoğlu ve Profesör Alper Tilki. Konuştuğumuz ise Türkiye’nin yeraltı değil yer üstündeki deprem riski idi. Yani bina stoğu ve bina kalitesi. Özellikle iki kent, İzmir’i ve İstanbul’u öne çıkararak binaların durumunu sordum. Ve şunu öğrendim.

Yüce devletimiz, başta İstanbul olmak üzere pek çok kentimizde yıllar süren çabalar sonucu sıkı bir röntgen çekmiş ve olası bir depremde depremin büyüklüğüne göre hangi bina çökecek, hangi bina ayakta kalacak, hangi bina oturulmaz hale gelecek, hangi bina içinde yaşayanlara mezar olacak biliyor?

Biliyor da ne yapıyor peki? Hiçbir şey. Yol yapılıyor, köprü yapılıyor, havaalanı yapılıyor, hatta kanal yapmaya çalışılıyor. Ama depremde yıkılacağı belli olan birkaç on bin ev için hiçbir şey yapılmıyor. Enkaz kaldırma çalışmaları bir şey yapmak sayılmıyor."