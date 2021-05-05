Fatih Altaylı'dan Galatasaray yönetimini sarsacak iddia

05 Mayıs 2021 Çarşamba, 21:25

Galatasaray, Mustafa Cengiz yönetiminin aldığı erteleme kararını protesto ediyor. Kulüp üyeleri Whatsap grupları ve mail gruplarında "Yönetim istifa" çağrısında bulundular. Yönetici Emre Erdoğan başta olmak üzere bazı isimlerin görevi bıraktığı iddia edildi.

Galatasaray'da Mustafa Cengiz yönetimin kulüp üyeliğinden çıkarmaya çalıştığı eski 2. Başkan Fatih Altaylı, 29 Mayıs'ta yapılması gereken seçim için pandemi nedeniyle alınan erteleme kararını ağır bir dille eleştirdi. Altaylı resmi twitter hesabından, "Galatasaray'ın başkanlık koltuğunu işgal eden .. zat imza toplayıp aday olamayınca seçimi iptal etti. Bu bize ders olsun. Başkan seçeceğimiz adamlarda ar damarı var mı önce kontrol edelim" mesajını attı.

Metin Öztürk'ün listesindeki Emre Alkin ise "Utanma duygusunun yerini yaranma duygusu almışsa hiç bir şeye şaşırmam" mesajı ile protesto furyasına katıldı.

