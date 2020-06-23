Fatih Altaylı'dan İzmir ve Soyer yorumu: "Yeni bir operasyon mu var"

23 Haziran 2020 Salı, 11:42

Altaylı bugünkü köşe yazısında, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in sözlerinin çarpıtılarak,“İzmir parası, İzmir bayrağı” başlığıyla AKP'nin yürüttüğü kampanyaya ilişkin ifadeler kullandı. Altaylı, Tunç Soyer üzerinden başlatılan ve havuz medyası tarafından köpürtülen propaganda çalışmasının arkasında böyle bir niyetin olabileceğine dikkat çekerek "umarım yanılıyorumdur" diye yazdı.

Altaylı yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Tunç Soyer’in izcoin ve İzmir bayrağı ile ilgili sözleri öyle bir biçimde yansıtıldı ki, önce ben bile gizli bir örgüt toplantısında açıklanmış ve bir şekilde sızmış bölücü bir konuşma ifşa oldu zannettim.

Oysa İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, turizmcilerin resmi çatı örgütü TÜRSAB yönetimi ve üyeleri ile turizm konulu açık bir toplantı yapıyordu ve ortada bir bölücülük falan yoktu. Ancak bir anda konu buna çevrildi.

Yazılanlara bakarsanız sanki İzmir’de efeler dağa çıktı ve Tunç Soyer önderliğinde bir bağımsızlık savaşı başlatıldı. Bu meselenin, öyle olmadığı halde bu denli büyütülmesinin arkasında iyi bir niyet olması mümkün değil. Sanki belediyelere yönelik bir operasyonun altyapısı hazırlanıyor gibi bir hisse kapıldım. Umarım yanılıyorumdur..."

NE OLMUŞTU?

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Ege BTK moderatörlüğünde online bir platformda düzenlenen ‘Normalleşme Sürecinde İzmir Turizmi’ konulu toplantıda anlattığı sanal para projesi ile İzmir'in 1800'lü yıllarda bayrağının olduğu ifadeleri, Takvim gazetesinde 'Eyalet skandalı' başlığıyla haber yapılmış, ardından iktidar, yandaş medyada İzmir ve Soyer'e yönelik kampanya başlatılmıştı.