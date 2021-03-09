Fatih Altaylı'dan tartışma yaratacak açıklama
Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç’un “FETÖ, Türk futbolunun hala içindedir” sözleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Fatih Altaylı, "Biliyoruz ki Türk futbolundaki en önemli 2 Fethullahçıdan bir tanesi Hakan Şükür, diğeri Emre. Hakan Şükür kaçak ama Emre burada" ifadelerini kullandı.
Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç’un “FETÖ, Türk futbolunun hala içindedir” sözleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.
BloombergHT'de yayımlanan "Spor Saati" adlı programda spor gündemini değerlendiren Fatih Altaylı, “Türk futbolundaki en önemli 2 Fethullahçı'dan birisi Hakan Şükür, diğeri Emre Belözoğlu” ifadelerini kullandı.
Altaylı, “Ali Koç’un FETÖ hala futbolda var demesi... Biliyoruz ki Türk futbolundaki en önemli 2 Fethullahçıdan bir tanesi tanesi Hakan Şükür, diğeri Emre. Hakan Şükür kaçak ama Emre burada. Fenerbahçe'de bir görevde. Ali Koç böyle deyince Galatasaraylılar da 'Ne oldu Emre mi anlattı' dedi takip ettim ben sosyal medyadan" diye belirtti.
ALİ KOÇ NE DEMİŞTİ?
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, NTV’de katıldığı yayında, "FETÖ, Türk futbolunun hala içindedir. Yakın zamanda çok yeni şeyler çıkacak, göreceksiniz. Devlete çağrıdır, bu örgütü futboldan temizleyin. Geçmişte yaşanılanlar toplumsal kaos yaşattı. Kardeşi kardeşe kırdırdılar. Her zaman aramızda rekabet var ama insanları nefret noktasına getirdiler. Futbol, bu ülkedeki en ayrıştırıcı unsurlardan biri oldu. İnşallah tez zamanda, bu zihniyetin kilit noktalarıyla futbolun içinde yer aldığının kanıtları olacak. Bunda aktif rol alanlar var, bir de fırsatçılar var. Beni en çok rahatsız edenler, rüzgara göre hareket edenler" diye konuşmuştu.
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