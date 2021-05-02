Fatih Bozoğlu, Muğla Gazeteciler Cemiyeti başkanlığına adaylığını açıkladı

02 Mayıs 2021 Pazar, 15:43

Gazeteci Fatih Bozoğlu, Covid 19 tedbirleri çerçevesinde alınan kararlar gereğince ileri bir tarihe ertelenen Muğla Gazeteciler Cemiyeti Olağan Genel Kurulunda başkanlığa aday olduğunu açıkladı.



Bozoğlu adaylık açıklamasında, "Öncelikle gazetecilik mesleğime, yaşadığım ve ekmeğimi kazandığım Muğlamıza olan sorumluluğum gereği ve sorumlu bir yurttaş, bir gazeteci olarak; Babıali’nin ustalarından öğrendiklerimi, yıllardan bu yana kazandığım deneyimlerimi, ilmek ilmek oluşturduğum çevremi ve vizyonumu meslektaşlarımın bir araya geldiği Muğla Gazeteciler Cemiyetinde etkin bir şekilde paylaşmak istiyorum. 23 Mayıs 2012’den bu yana üyesi olduğum Muğla Gazeteciler Cemiyetinde meslektaşlarım için elimden geldiğince katkı vermeye çalıştım ve katkı vermeye de devam edeceğim. Bu bağlamda Mayıs ayında gerçekleştirilmesini beklediğim Muğla Gazeteciler Cemiyeti Genel Kurulunda yönetime talip arkadaşlarımızla birlikte aday olduğumuzu üyelerimize ve kamuoyuna duyurmaktan onur duyuyorum. Muğla Gazeteciler Cemiyeti'ni başkanlığını yaparak değil, siz meslektaşlarım ile birlikte elele daha ilerilere, olması gereken yere taşımaya talibim. Çok önemli bir sorumluluk aldığımın farkındayım. Muğlamızda gazeteciliğin saygınlığı ve güvenirliliğinin tesisi ve devamı için arkadaşlarımızla birlikte gazetecilik mesleğimize, cemiyetimize ve meslektaşlarıma katkı sağlayacağıma inanıyorum." dedi.

Gazeteci Fatih Bozoğlu kimdir?

Mudurnu’da 20 Haziran 1966 yılında doğan Gazeteci Fatih Bozoğlu ilk ve orta öğrenimini Mudurnu’da tamamladı. Çayırova Tarım Meslek Lisesinden mezun olarak Tarım Teknisyeni olan Bozoğlu Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesinde ekonomi eğitimi aldı.

Kısa bir süre Cumhuriyet Gazetesinde çalışan Bozoğlu, İstanbul’da Yöremiz Anadolu adlı yerel bir gazete çıkarttı. Toplumsal Kurtuluş ve Tavır Dergilerinde çalıştı. Bir süre gazeteciliğe ara vererek özel sektörde yöneticilik yaptıktan sonra 1995 yılında Dünya Gazetesinde Nezih Demirkent’in asistanı olarak çalışmaya başladı. Alman Textil Wirtschaft Türkiye, İş Fikirleri Dergisi ve The Wall Street Journal gazetesinin Türkiye projelerinde yer aldı. 2001 yılında Bodrum’a yerleşti, Dünya Gazetesine bağlı Dünya Süper Dağıtım A.Ş.’in Bodrum Başbayii olarak Yabancı Yayınların dağıtımı yaptı. 2009 yılında Babıali Kitabevini açtı, Bodrum Yarımada, Bodrum Ekspres gazetelerinde muhabirlik yaptı. Aynı yıl Bodrum Gündem Gazetesi’ni basılı olarak ve www.bodrumgundem.com haber portalını da dijital ortamda yayınlamaya başladı. 2013-2015 yıllarında Bodrum Kent Tv’de Haber Müdürlüğü görevini yürütürken, Kent’in Gündemi ve Fatih Bozoğlu ile Sokağın Sesi programlarını hazırlayıp sundu.

Bodrum’un ekonomik ve sosyal yaşamına dokunan, gazetecilik ahlak ve ilkelerinden asla taviz vermeyen bir yerel gazeteci olarak bu güne kadar geldi.

2018 yılından itibaren de Bodrum’un geçmişine ışık tutacak, arşiv niteliğinde BG Dergi adlı iki ayda bir yayınlanan bir dergi çıkarmaya başladı. BG Dergi bütün ekonomik krizlere ve yüklü maliyetlere karşın bu gün itibarı ile 18.sayıya ulaştı.

Muğla Gazeteciler Cemiyeti’nde bir dönem Yönetim Kurulu üyeliği yapan Fatih Bozoğlu; Muğla Gazeteciler Cemiyeti, Bodrum Sağlık Vakfı, Cumhuriyet Halk Evleri, Akademia Vakfı, İnternet Gazeteciler Derneği (Kurucu Başkan Yardımcısı) üyesidir.

Gazeteci Çiçek Bozoğlu ile evli olan Fatih Bozoğlu’nun 24 yaşında Endüstri Mühendisi Özgür Devrim ve lise eğitimine devam eden 16 yaşında Barış Tan adlı iki evladı vardır.



