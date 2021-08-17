Fatih Erbakan: Afganistan konusunda arabuluculuğa hazırız

17 Ağustos 2021 Salı, 14:57

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Afganistan'da son gelişmelere ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

“Bölgenin istikrarı ve güvenliği, Afgan halkının selameti için Afganistan politikamız ABD’nin ajandasına göre değil, D-8 ve komşu Türk Devletleri ile iş birliği içerisinde oluşturulmasına bağlı” diyen Erbakan şu çağrıyı yaptı:

"Neredeyse yarım yüzyıldan beri küresel güçler tarafından istikrarsızlığa ve kaosa sürüklenen ve büyük acılar yaşayan Afganistan’da, dış güçlerin değil Afgan halkının çıkarlarını önceleyen, kucaklayıcı ve birleştirici adımların atılması, barış ve kardeşliğin yeniden tesisi için Türkiye’ye büyük sorumluluk düşmektedir. Gelinen noktada, Milli Görüş lideri merhum Erbakan Hocamızın geçmişte İslam coğrafyasında tüm sorunlu konularda arabuluculuk rolünü en etkili şekilde gerçekleştirmesinden hareketle, bugün de biz Yeniden Refah Partisi olarak Afganistan konusunda arabuluculuk yapmaya hazır olduğumuzu kamuoyuna ve yetkililerimize bildiriyoruz."



