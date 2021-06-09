Fatih Erbakan: HDP'nin kapatılması PKK'ye yarar

09 Haziran 2021 Çarşamba, 11:37

Milli Görüş'ün yaşamını yitiren lideri Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan, HDP'nin kapatılmasına yönelik adımlarla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin tarafından hazırlanan HDP'nin kapatılmasına yönelik iddianame üzerine konuştu. Habertürk yazarı Hübra Par'ın sorularını yanıtlayan Fatih Erbakan, "HDP'nin kapatılması en çok PKK'nın işine yarar" dedi.

Erbakan, "Parti kapatmalarına nasıl bakıyorsunuz, HDP'nin kapatılması gerekir mi?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Çok açık ve net HDP'nin kapatılmasını doğru bulmuyoruz. Biz parti kapatmalardan en çok mağdur olan partiyiz. 5 partimiz kapatılmış. Parti kapatılmasını desteklememiz mümkün değil.

HDP'nin üst yönetici kadrosunun zihniyeti tabii ki bizimle örtüşmüyor. Partileri millet kapatıp, millet açmalı. Birkaç yüz kişinin suçundan dolayı oy veren 6 milyon insanı, teşkilat mensubunu, sempatizanları, üyelerin hepsini zan altında bırakıp, cezalandırıyorsunuz.

Suçu kim işlediyse yasalar çerçevesinde onlarla ilgili işlem yapılmalı. HDP'nin kapatılması bize göre en çok PKK'nın işine yarayacak. 'Gelin dağda silahla mücadele edelim’ diyecek."