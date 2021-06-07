Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP'nin kapatılması istemiyle yeniden dava açtı

Son dakika... HDP'nin kapatılması istemiyle yeniden dava açan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, iddianameyi Anayasa Mahkemesi'ne gönderdi.

AA
07 Haziran 2021 Pazartesi, 18:05
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP'nin kapatılması istemiyle yeniden dava açtı
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Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP'nin kapatılması istemiyle yeniden dava açtı. İddianame, Anayasa Mahkemesine gönderildi.

YAKLAŞIK 500 PARTİLİ HAKKINDA SİYASİ YASAK İSTEMİ

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının HDP'nin kapatılması istemli yaklaşık 850 sayfalık iddianamesinde, yaklaşık 500 partili hakkında siyasi yasak istendi.

PARTİNİN BANKA HESABINA TEDBİR KONULMASI DA TALEBİ

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının HDP'nin kapatılması istemli iddianamesinde, partinin banka hesabına tedbir konulması da talep edildi. 

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