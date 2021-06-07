HDP'den yeniden açılan kapatma davasına ilişkin ilk açıklama

07 Haziran 2021 Pazartesi, 20:57

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, kapatma davası açılması için Anayasa Mahkemesi’ne yeni iddianame göndermesinin ardından kısa bir açıklama yayınladı.

Partinin sosyal medya hesabından yayınlanan açıklamada, “AKP - MHP ittifakının tarihini mafya anlatıyor. HDP’nin tarihini halklar yazıyor. Mafya itirafları karşısında suspus olanlar, partimize saldırarak iktidarını güncellemek istiyor. İzin vermeyeceğiz!” denildi.

AKP-MHP ittifakının tarihini mafya anlatıyor. HDP’nin tarihini halklar yazıyor. Mafya itirafları karşısında suspus olanlar, partimize saldırarak iktidarını güncellemek istiyor. İzin vermeyeceğiz! #HDPyiDeğilMafyayıYargıla pic.twitter.com/uDNKcN66Mb — HDP (@HDPgenelmerkezi) June 7, 2021

KERESTECİOĞLU: BİR KERE YENDİK YİNE YENERİZ

HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kapatma davası açılması amacıyla AYM'ye yeni iddianame gönderilmesinin tarihine dikkati çekti. Kerestecioğlu, AKP'nin Meclis çoğunluğunu kaybettiği 7 Haziran 2015 tarihinde yapılan seçimlere atıfta bulunarak, "Aaa 7 Haziran mı! Aaa kapatma davası mı! Yolsuzluk, yoksulluk, gemicikler... Onları mafya bizi ise halk anlatıyor. 7 Haziran, 7 Haziran... Bir kere yendik yine yeneriz!" ifadelerini kullandı.

Aaa 7 Haziran mı! Aaa kapatma davası mı!

Yolsuzluk, yoksulluk, gemicikler... Onları mafya bizi ise halk anlatıyor.

7 Haziran, 7 Haziran... Bir kere yendik yine yeneriz! #HDPyiDeğilMafyayıYargıla pic.twitter.com/bbUIVGToVm — Filiz Kerestecioğlu (@FilizKer) June 7, 2021

HDP'YE AÇILAN KAPATMA DAVASI

Anayasa Mahkemesinin eksikliklerin tamamlanması istemiyle iade ettiği HDP'nin kapatılması istemli iddianame, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca yeniden hazırlandı. AA'da yer alan habere göre, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin imzalı, yaklaşık 850 sayfalık iddianame, Anayasa Mahkemesine tekrar gönderildi. Yaklaşık 500 partili hakkında siyasi yasak istenen iddianamede, partinin banka hesabına tedbir konulması da talep edildi.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca, bir siyasi partinin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesinde açılan davalarda, "ceza davası" prosedürü izleniyor.

Siyasi partilerin kapatılması, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının açacağı dava üzerine Anayasa Mahkemesi tarafından karara bağlanıyor. Anayasa Mahkemesi, temelli kapatma yerine, dava konusu fiillerin ağırlığına göre ilgili siyasi partinin devlet yardımından kısmen veya tamamen yoksun bırakılmasına karar verebiliyor.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı tarafından açılan dava üzerine mahkeme, bir siyasi partinin Anayasa'nın 69. maddesinde sayılan hallerden ötürü kapatılmasına veya dava konusu fiillerin ağırlığına göre devlet yardımından kısmen ya da tamamen yoksun bırakılmasına, toplantıya katılan üyelerin üçte iki oy çokluğuyla yani 15 üyenin 10'unun oyuyla karar verebiliyor.

Siyasi partilerin kapatılmasına ilişkin davalar, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun davanın mahiyetine uygun hükümleri uygulanmak suretiyle dosya üzerinden Genel Kurulca inceleniyor ve kesin karara bağlanıyor.

AYM BAŞKANI RAPORTÖR GÖREVLENDİRECEK

Bu aşamadan sonra Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, raportör görevlendirecek. Başkanın görevlendirdiği raportör ilk inceleme raporunu hazırlayarak başkanlığa sunacak.

Kabulüne karar verilmesi halinde iddianame HDP'ye gönderilerek sonrasında kabulüne karar verilmesi halinde iddianame ve ekleri HDP'ye gönderilerek, usul ve esasa ilişkin savunmaları alınacak.

HDP'nin yasal süre içinde ön savunmasını vermesi gerekiyor. Bu sürenin uzatılması için yapılabilecek başvuruyu Anayasa Mahkemesi karara bağlayacak. Ön savunmanın ardından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, esas hakkındaki görüşünü sunacak. Bu görüş HDP'ye gönderilecek. Daha sonra belirlenecek bir tarihte Başsavcı Şahin sözlü açıklama, HDP yetkilileri de sözlü savunma yapacak.

Bütün bu sürecin ardından davaya ilişkin bilgi, belgeleri toplayacak raportör esas hakkındaki raporunu hazırlayacak. Bu işlemler sürerken, gerek Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı gerekse davalı HDP ek delil veya yazılı ek savunma verebilecek.

Raporun Anayasa Mahkemesi üyelerine dağıtılmasının ardından Başkan Zühtü Arslan toplantı için bir gün belirleyecek, üyeler belirlenen günde bir araya gelerek kapatma istemini esastan görüşmeye başlayacak.

HDP hakkındaki kapatma davasını 15 kişiden oluşan Anayasa Mahkemesi heyeti karara bağlayacak. Siyasi parti kapatma davası sonucunda verilen karar, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ile ilgili siyasi partiye tebliğ edilecek ve Resmi Gazete'de yayımlanacak.