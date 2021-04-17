Fatih Erbakan: Yapılan aşılar kısırlaştırıcı olabilir
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Türkiye'de Covid-19 vaka sayısının 60 bine ulaştığı gün son derece bilim dışı ve gerici bir açıklama yaparak koronavirüs aşılarının kısırlaştırabileceği iddiasında bulundu. Erbakan'ın sözleri tepkiye neden oldu.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, yerel bir televizyon kanalında konuk olduğu programda aşı karşıtlığını yükseltebilecek bilim dışı açıklamalarda bulundu.
Koronavirüs aşılarıyla ilgili "uyarı"da bulunan Erbakan, bu aşılarla kısırlaştırmanın hedeflenmiş olabileceğini öne sürdü.
Erbakan, "Bill Gates olsun, bunların önde gelenleri olsun, 'Nüfusu azaltmak lazım' diye zaten söylüyorlar. Pandemi azaltmasa bile yapılacak aşılarla birlikte böyle birşey yapılması mümkün olabilir. Allah göstermesin yani kısırlaştırıcı. Afrikada pek çok bölgede biyolojik silahlar kullanılıyor, koronada daha gelişmiş versiyonu olabilir. Aynı oyun burada da oynanıyor olabilir. Biz bunu ifade ettiğimiz zamanlarda İsrail ve İspanya basınında bu haber oldu" ifadelerini kullandı.
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