Fatih Karagümrük Aleksandar Pesic'i kadrosuna kattı
Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, yeni sezon öncesinde Sırp forvet Aleksandar Pesic'i transfer ederek hücum hattına takviye yaptı.
Fatih Karagümrük, Sırp forvet Aleksandar Pesic'i renklerine kattığını açıkladı.
Fatih Karagümrük'ten yapılan açıklamada, "Takımımız, 29 yaşındaki Sırp hücum oyuncusu Aleksandar Pesic'i kadrosuna kattı. Aleksandar Pesic'e Karagümrük formasıyla başarılar dileriz!" ifadeleri kullanıldı.
Kariyerine Sırbistan'ın Partizan takımında başlayan Pesic, Yunanistan ve Moldova'da tecrübe kazandıktan sonra Fransa ekiplerinden Toulouse'a transfer oldu.
Daha sonra İtalyan takımı Atalanta'da forma giyen Pesic'in, Suudi Arabistan ve Güney Kore liglerinde de tecrübesi bulunuyor.
Son olarak İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'de oynayan 29 yaşındaki Aleksandar Pesic, Sırbistan Milli Takımı'nda da görev aldı.
Avrupa Ligi tecrübesi de bulunan Pesic'in kariyerinde Sırbistan Şampiyonluğu, Moldova Şampiyonluğu ve İsrail Kupası bulunuyor.
Pesic, 2017/18 sezonunda Kızılyıldız formasıyla Sırbistan Ligi'ni 25 golle Gol Kralı olarak tamamlarken 17 de asist yaptı. Tecrübeli santrfor, geçtiğimiz sezon görev aldığı 31 maçta 11 gol katkısı sağladı.
TRANSFER— Fatih Karagümrük SK (@karagumruk_sk) June 10, 2021
Aleksandar Pesic Karagümrük’te!
Takımımız, 29 yaşındaki Sırp hücum oyuncusu Aleksandar Pesic’i kadrosuna kattı. pic.twitter.com/ZDkh0jkslO
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