Fatih Karagümrük, Tunay Torun'u transfer etti
Fatih Karagümrük, son olarak Çaykur Rizespor forması giyen Tunay Torun'u kadrosuna kattı.
Fatih Karagümrük, son olarak Çaykur Rizespor'da forma giyen 31 yaşındaki Tunay Torun'u kadrosuna kattığını açıkladı.
Kariyerine St.Pauli altyapısında başlayan Tunay Torun burada 10 yıl geçirdikten sonra Hamburg, Hertha Berlin ve Stuttgart takımlarıyla Bundesliga'da boy gösterdi. 2014'te Kasımpaşa ile Türkiye’ye ayak bastı. Türkiye'de Başakşehir, Bursaspor ve Çaykur Rizespor formaları da giydi.
KARAGÜMRÜK'E HOŞ GELDİN TUNAY TORUN. pic.twitter.com/U11ds8yRdE— Fatih Karagümrük SK (@karagumruk_sk) July 7, 2021
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