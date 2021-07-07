Fatih Karagümrük, Tunay Torun'u transfer etti

07 Temmuz 2021 Çarşamba, 11:23

Fatih Karagümrük, son olarak Çaykur Rizespor'da forma giyen 31 yaşındaki Tunay Torun'u kadrosuna kattığını açıkladı.

Kariyerine St.Pauli altyapısında başlayan Tunay Torun burada 10 yıl geçirdikten sonra Hamburg, Hertha Berlin ve Stuttgart takımlarıyla Bundesliga'da boy gösterdi. 2014'te Kasımpaşa ile Türkiye’ye ayak bastı. Türkiye'de Başakşehir, Bursaspor ve Çaykur Rizespor formaları da giydi.