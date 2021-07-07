Galatasaray'dan spiker Levent Özçelik'e destek

07 Temmuz 2021 Çarşamba, 10:39

Galatasaray, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla spiker Levent Özçelik'e destek oldu.

Sarı-kırmızılılar, "Güzel Türkçesi, coşkulu anlatımlarıyla tarihi zaferlerimizde daima yanımızda olan Sn.Levent Özçelik'e sevgilerimizle..." notu düşerek, Özçelik'in geçmişte Galatasaray maçını anlattığı bir video paylaştı.

Güzel Türkçesi, coşkulu anlatımlarıyla tarihi zaferlerimizde daima yanımızda olan Sn.Levent Özçelik'e sevgilerimizle... pic.twitter.com/3O34MseiyX — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) July 7, 2021

İtalya ve İspanya'nın İngiltere'deki Wembley Stadyumu'nda karşı karşıya geldiği EURO 2020 yarı final mücadelesinde yayıncı kuruluş TRT'nin spikeri Levent Özçelik'in, İtalyan futbolcu Federico Chiesa'nın yerine İtalyan eski futbolcu Filippo Inzaghi'nin ismini kullanması futbolseverlerin tepkisine sebep olmuştu.

Özçelik'in iki kez yaptığı bu hata, sosyal medyada futbolseverlerin en çok konuştuğu konular arasına girdi. Levent Özçelik ise, maçın 75. dakikasında konuya dair yaptığı açıklamayla izleyicilerden özür diledi.