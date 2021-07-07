UEFA, Christian Eriksen'in ailesini EURO 2020 final maçına davet etti
UEFA, EURO 2020'de Danimarka-Finlandiya maçında kalp krizi geçiren Christian Eriksen'in ailesi ve doktorlarını Wembley'de oynanacak final maçına davet etti.
UEFA, Christian Eriksen ve eşi ile onun hayatını kurtaran müdahaleyi yapan doktorları Wembley'de pazar günü İngiltere ile Danimarka arasında oynanacak final müsabakasına davet etti. Ancak oyuncunun final maçında tribünde olup olmayacağı henüz netleşmedi.
UEFA, Eriksen, eşi ve altı sağlık görevlisinin finale davet edildiğini, ancak katılacağına dair bir teyit olmadığını ekledi. Sağlık görevlilerinden Peder Ersgaard, UEFA başkanı Aleksander Ceferin'den VIP daveti almaktan onur duyduğunu söyledi.
NE OLMUŞTU?
Avrupa Futbol Şampiyonası B Grubu'nda Danimarka ile Finlandiya arasında oynanan maçın 43'üncü dakikasında Danimarkalı Christian Eriksen kalp krizi geçirmiş ve yapılan müdahalenin ardından soyunma odasına götürülmüştü. Hastaneye yetiştirilen Eriksen'e kalp pili takılmıştı.
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