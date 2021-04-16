Fatih Karagümrük’te bir pozitif vaka daha!
Fatih Karagümrük, Koray Altınay’ın korona virüs sonucunun pozitif çıktığını açıkladı. İstanbul temsilcisinde iki gün önce de 6 oyuncunun korona virüse yakalandığı duyurulmuştu.
Fatih Karagümrük’te korona virüs vakaları artmaya devam ediyor. Süper Lig ekibi, yapılan korona virüs testleri neticesinde Koray Altınay’ın sonucunun pozitif olarak belirlendiğini açıkladı.
Karagümrük Kulübü’nde, iki gün önce ise Alparslan Erdem, Lucas Castro, Gaston Campi, Andrea Bertolacci, Ervin Zukanovic ve Efe Tatlı’da korona virüs görüldüğü belirtilmişti.
Ayrıca tüm futbolcuların genel sağlık durumlarının iyi olduğu ve izolasyon ile tedavi süreçlerinin devam ettiği bildirildi.
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