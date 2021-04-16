SON DAKİKA | Emre Çolak ile Fatih Karagümrük'ün yolları ayrıldı

Son dakika... Milli futbolcu Emre Çolak, sosyal medya hesabından Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük'ten ayrıldığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
16 Nisan 2021 Cuma, 14:09
SON DAKİKA | Emre Çolak ile Fatih Karagümrük'ün yolları ayrıldı
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Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te kadro dışı kalan Emre Çolak ile yollar ayrıldı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Emre Çolak "Kadro dışı olmama rağmen sözleşme teklifinde bulunan Karagümrük'e teşekkür ederek, karşılıklı anlaşıp fesih yoluna gitmeyi tercih ettik." sözleriyle ayrılığı duyurdu.

İşte Emre Çolak'ın açıklaması...


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