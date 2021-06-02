Ahmet Nur Çebi: “Avcı’yla anlaşamazsak mahkeme devam edecek”

02 Haziran 2021 Çarşamba, 10:23

Süper Lig’de 2020-2021 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan, bunun yanında Türkiye Kupası’nı da müzesine götüren ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek olan Beşiktaş’ta Başkan Ahmet Nur Çebi, İhlas Haber Ajansı’na önemli açıklamalarda bulundu. Geçmiş sezon değerlendirmesi, yeni sezon planlamaları, transfer çalışmaları, borç yapılandırmaları gibi birçok konuda konuşan Çebi, TFF Tahkim Kurulu’nun siyah-beyazlıların eski teknik direktörü Abdullah Avcı’ya 17 milyon 130 bin lira fesih tazminatı ödenmesine ilişkin verdiği kararı da değerlendirdi.

“YALNIZLIĞIMIZI BİRBİRİMİZE SAHİP ÇIKARAK GİDERMEYİ BAŞARDIK”

Sıkıntılı bir süreci geride bırakıp başarılara ulaştıklarının altını çizerek sözlerine başlayan Ahmet Nur Çebi, “Zor bir dönemdi, pandeminin olduğu bir dönemdi. Geldiğimizde ekonomik olarak kulübün çok sıkıntılı olduğu bir dönemdi. Maalesef bu ekonomik krizle biz bu işi nasıl yapabiliriz diye konuşurken, tedbir ararken birdenbire önümüze bir salgın geldi. Bu zaten şirketlerin, sponsorlarınızın bile sıkıntı yaşadığı bir süreç. Ayrıca seyirci yok, taraftar yok, herkes uzaklaşmış bir vaziyette. Biraz kendimizi yalnız hissettik açıkçası. O günkü duygu öyleydi. Ama o yalnızlığı sadece birbirimize sarılarak, futbolcu ailemizle, sporcularımızla, hocalarımızla, teknik kadromuzla birbirimize sarılarak aşmayı başardık. Yalnızlığımızı birbirimize sahip çıkarak, destek vererek gidermeyi başardık. Bence işin sırrı buydu” ifadelerini kullandı.

Siyah-beyazlıların başkanı, sezonun kırılma maçı olarak Fenerbahçe karşılaşmasını gördüğünü aktardı ve şu cümlelere yer verdi:

“Benim için çok önemli olan, yani bu işin virajını döndüğümüzü hissettiğim maç Fenerbahçe Stadı’nda 10 kişi kalarak 4-3 yendiğimiz maçtı” dedi.

“BELKİ SEZON BAŞLAMADAN TARAFTARLA BULUŞTUĞUMUZ BİR GÜN OLUR”

Koronavirüs salgınının etkilerinin azalması halinde şampiyonluk kutlamaları için taraftarla buluşmayı istediklerini de sözlerine ekleyen Çebi, “Yani ertesi gün hayat devam ediyordu ve Beşiktaş’ın sorunları, çözülmesi gereken konuları vardı. Değişen bir şey yoktu hatta daha da artarak gelmeye başladı. Bir taraftan tebrik edenler, bir taraftan insanların telefonlarına yetişmek, çıkmak ve en önemlisi bir de tabii o süre içerisinde çok çabuk süratle kupa törenine hazırlanmamız gerekti ve İstanbul’da değildik. Maalesef İzmir’deydik. İstanbul’da olabilseydik belki kupa törenine daha sağlıklı hazırlanabilirdik. O da bizi biraz yordu. Çünkü arkasından kupa maçı var diye buraya gelemedik, İzmir'de bekledik. Fakat burada kupa törenindeki uygulamalarımızda biraz aksaklıklara sebebiyet verdik. Çünkü kendimizi buraya çok veremedik. Onun için buradan tüm taraftardan, camiamdan özür diliyorum. Onları bu işin içerisine dahil etmekte sıkıntı çektik. Ama bu işin sağlıklı olmamasının, bizim istediğimiz gibi camiamızla birleşemememizin nedeni aslında salgın. Çünkü tekne kaldıracağız, futbolcularımızı getireceğiz, maviliklere süreceğiz. Bu bizim için bir ritüel. Bunun için ben İçişleri Bakanlığı’nı defalarca aradım. Vali Bey’i defalarca aradım. Onun için buradan her ikisine de canıgönülden çok teşekkür ediyorum. Yani ekonomik olarak önümüzü açan Cumhurbaşkanımız vardı. Ona da defalarca teşekkür ettim ama bu ritüel de çok önemliydi bizim için. Sadece tekneleri kaldırabildik. O ritüeli yaşattık ama burada davet edemediklerimiz oldu. Adetimizi çok sınırlı tuttular kutlamada, 300-500 kişiyi geçmeyin dediler. Eski yöneticilerimizi çağıramadık. Eski kurul üyelerimizi çağıramadık, taraftarımızı içeriye alamadık. Ama elimizden geldiği kadar en kısa sürede belki sezon başlamadan inşallah taraftarla buluştuğumuzda bir kutlama olur" açıklamalarında bulundu.

“MONTERO, MENSAH VE CENK’İN YERİNE TRANSFERLER DÜŞÜNÜYORUZ”

Başkan Ahmet Nur Çebi, şampiyon kadroyu bozmak istemediklerini vurgulayarak, belli mevkilere transfer düşündüklerini ancak daha önce belirttiği gibi popülist davranmayacağını aktararak devam etti:

“Şimdi transfer çalışmalarında henüz fiili görüşmeler başlamadı ama bizim kendi çalışmalarımız yaklaşık 1 seneden beri devam ediyor. Gidecek olanlar var, gitmemesini istediklerimiz var. Hep söylüyorum; benim gayem ve arzum şu an çifte kupayla kapattığımız kadroyla, idari personelle ve futbolcularımla, 1-2 ekleme yaparak yola devam etmek. Özellikle eğer başarabilirsek, Montero'nun yerine birini düşünüyoruz. Mensah’ın yerine de bir transfer gerekiyor. Bir de sakatlanan Cenk kardeşimizin yerini tamamlayacak iyi bir santrforla yolumuza devam etmek istiyoruz. Her bir şekilde biz doğru olanı yapacağız ve ekonomik anlamda da başarılı olmak zorundayız. Aksi halde her zaman söylüyorum, maaşını zamanında veremediğiniz futbolcuların, iki ay sonra yeni kurallara göre kontratlarını feshetme hakları var. Ekonomi ortada, borçlar ortada. O zaman da kulübe çok büyük zarar vermiş oluyorsunuz. Bütün mesele başarıyı sağlıklı bir yapıyla gerçekleştirebilmek. Bu işin sürekliliği çok önemli.”

“ERSİN’E, RIDVAN’A TEKLİFLER VAR”

Bu sezon gösterdikleri performansla büyük beğeni toplayan Ersin Destanoğlu ve Rıdvan Yılmaz’ın transferin gözde isimleri olduğunu dile getiren Başkan Çebi, “Ersin’e, Rıdvan’a hepsine çok teklif geliyor. Bunlar da bizi gururlandırıyor. Bu çocukların yetişmesine katkı veren hocalarıma da buradan çok teşekkür ediyorum. Bu gençlere oynama şansı veren teknik direktörümüze de çok teşekkür ediyorum. Bu çocuklara talep var. Ama ben bu çocuklarla biraz daha devam etmeyi tercih ediyorum, şahsen benim tercihim bu. Ama çok önemli rakamlar yakaladığımız zaman da Beşiktaş’ın menfaati için gitmelerine müsaade edebiliriz ama şu an kafamdaki tablo kalmaları” şeklinde konuştu.

“GÖRÜŞMELERE BU PAZARTESİ İTİBARIYLA BAŞLADIK”

Ghezzal, Rosier ve Aboubakar’ın gelecek sezon takımla devam edip etmeyecekleriyle alakalı bir soruyu siyah-beyazlı kulübün başkanı, şu şekilde cevaplandırdı:

“Hepsiyle ilgili biz görüşmelerimize bu pazartesi gününden itibaren başladık. Çünkü herkesin bir dinlenmeye, nefes almaya ihtiyacı vardı. Herkes ülkelerine gitti ve bu çocuklarımızın şu anda öyle veya böyle kendi ülkelerinde milli takımların içerisinde vazifeleri var, yerine getirmeleri gereken görevleri var. Acelemiz yok, önümüzde kampa kadar 1 aylık süre var.”

“HOCAMIZ UYGUN OLDUĞU ZAMAN GÖRÜŞÜRÜZ”

Beşiktaş’la olan sözleşmesi sona eren teknik direktör Sergen Yalçın’ın bir dinlenme sürecinden geçtiğini ancak yeni sözleşme için her iki tarafa da uygun bir zamanda oturup konuşacaklarını ifade eden Çebi, “Son zamanlarda beni de üzen şeyler okuyorum, duyuyorum, özellikle sosyal medyada. Bir defa şunu söylemek istiyorum; taraftar benim için çok kıymetli. Ancak şunu da bilmelerini istiyorum ki ben yapılan yorumları okurum ama bildiğimi de okumaya devam ederim. Yani orada yazılan çizilenlerle bir karar almayacağımı, ne yapıyorsam Beşiktaş için yapacağımı, popülist davranmayacağımı taraftarıma buradan bir kere daha söylemek istiyorum. Hocayla ilgili görüşüm baştan beri belli. Hocamız da futbolcularımız gibi yorgun bir sezon geçirdi. Çok da kolay değildi. Dinlenme ihtiyacı olan süreçte dinleniyor. Kendisi uygun olduğu zaman, biz de uygun olduğumuz bir tarihte hocamızla görüşürüz. Şu anda sanki ara verilmiş gibi gözüken bir olay, aslında verilmedi. Sadece kağıt üzerinde bir şeylerin yapılması gerekiyorsa onları da yaparız” dedi.

“SERGEN HOCAYI GÜNDEMİMİZE GETİREN MESUT URGANCILAR’DIR”

Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş Genel Sekreteri ve İcra Kurulu Başkanı Mesut Urgancılar’ın, Sergen Yalçın’ı takımın başında istemediğine yönelik çıkan haberlere de açıklık getirdi. Bunların gerçeği yansıtmadığını söyleyen Çebi, “Çalışan profesyonellerimizle ilgili bazı şeyler var, yazılanlar var. O orada kalmalı, bu buraya gitmeli falan. Kimin nerede, ne kadar faydalı olacağını benden daha iyi şu anda kimse bilemez. Onun için taraftardan, sosyal medyada yazan, çizenlerden rica ediyorum. Onu oraya koyun, bu burada kalsın gibi söylemlerle lütfen gelmesinler. Kendilerini de yormasınlar. Çok garibime giden bir şey var. Mesut Urgancılar benim genel sekreterim. Geldiği günden beri kulübün her türlü hizmetine koşmuş, genel sekreterlik vazifelerini dört dörtlük yapmaya çalışmış bir yöneticim. Benim için çok da değerli. Sergen hocayı istemediği şeklinde söylemler var. Ben net bir şekilde söylüyorum; bizim yönetim kurulumuzda hocanın gelmesine muhalif olan hiç kimse yoktu. Hepsi de destek oldular ve zaten karşılığını da hocamızdan aldık, gördük. Yöneticilerimizden Mesut Urgancılar benim sportif danışmanım. İbrahim Altınsay’la beraber Sergen hocayı gündemimize getiren Mesut Urgancılar’dır. Dolayısıyla bu tarz söylemler tamamıyla bu yönetime zarar vermek adına başkaları tarafından planlanmış oyunlardır. Biz bu oyunlara gelmeyeceğiz” diye konuştu.

“FEDERASYONDAN HOŞGÖRÜLÜ DAVRANMASINI TALEP EDECEĞİZ”

Harcama limitleri konusunda kendilerine hoşgörülü davranılması için önümüzdeki günlerde Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yetkilileriyle görüşeceklerini aktaran Başkan Çebi, “Borçları düşünmemeniz mümkün değil ki. 3.5 milyar borcunuz var. Yüzde 20 de faiz, 700 milyon Lira her sene faiz yükü gelecek bir kulüp var. Onun için de tekrar tekrar Cumhurbaşkanımıza yolumuzu açtığı için teşekkür ediyorum. O günkü Maliye Bakanımız Berat Albayrak’a buradan gerçekten içtenlikle teşekkür ediyorum. Banka genel müdürlerine, Ziraat Bankası’nın, Halk Bankası’nın, Deniz Bank’ın ve onların yanında çalışan çok değerli kadrosundaki arkadaşlarımızın verdiği katkılarla bugün önü açılmış bir şekilde burada sportif faaliyetlerini sürdürebilmiş bir Beşiktaş var. Bu kulüpler, ekonomik anlamda uzun yıllarca rahat nefes almayacaklar. Dolayısıyla yapılacak transferlerde bankaların ve federasyonun önümüze koyduğu bir limit durumum var. 1-2 gün içerisinde federasyona gidip konuşarak ülke puanına katkı da vermemiz adına biraz bize hoşgörülü davranılmasını talep edeceğiz. Aksi halde mevcut limitlerle mevcut kadroyu bile ayakta tutamıyoruz. Bunu taraftarın da bilmesi gerekir. Bilmedikleri zaman haklı olarak başka türlü hesap kitap yapıyorlar. Ama şunu da bilsinler ki geçen sene hiçbir şey yapamayacak dedikleri kadro, son dakikada motosikletle tescili yapılmış olan Ghezzal ve diğer futbolcularımızla biz başarıyı kucakladık. Her şey pahalı futbolcuyla olmuyor. Olsaydı, çok şey olurdu. Evet, artı bir sorumluluğumuz daha var bizim. Ülke puanını yükseltebilmek için Avrupa kupalarında başarılı olmamız gerekiyor. Ona da yakışır bir şekilde transferlere oturtmayı tercih ediyoruz, planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

“ABDULLAH AVCI İLE ANLAŞAMAZSAK HAKKIMIZI ARAMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Siyah-beyazlıların, eski teknik direktörü Abdullah Avcı’ya 17 milyon 130 bin lira fesih tazminatı ödenmesine TFF Tahkim Kurulu’nun verdiği karara da değinen Çebi, “Unutuluyor, biz hocamızla konuştuğumuzda anlaşalım hocam madem dediğimizde, yani gitmeyi bile düşündüğünü ifade etmemesine rağmen çok da buraya katkı veremeyeceğini ifade edecek kadar dürüst olan Abdullah Avcı’nın bana verdiği ifade şuydu; ‘Başkanım ben para konuşmam. Zaten kontratımda yazıyor. Ben de iyi bir hocayım Türkiye’de. Birkaç ay sonra muhakkak iş bulacağım. Dolayısıyla iş bulunana kadarki ücretimi almam, kontratta yazıyor. Böyle yapalım’ dedi. Ben de o şekilde buna tamam dedim ama bugün 12 milyon lira maaştan, 6 milyon liraya Trabzon’da hocalık yapıyorsanız o zaman bir şey sorgulanır. Ya 12 milyon yanlıştı ya da orada aldığınız 6 milyon yanlış. Ben de diyorum ki hocamız her ne kadar bunu kazanmış dahi olsa, ben inanıyorum ki bu camialar yarın birbirleriyle, hocalarıyla kucaklaşabilirler. Dolayısıyla hocamızın bu konuda halen daha fedakarlık yapma ümidi bende var. Çünkü ben o vicdanı ve adaleti gözlerinde gördüm. Ama belki hukuki mücadele vermiştir. Belki avukatı o şekilde getirmiştir. Ancak şunu söylemek istiyorum ki eğer herhangi bir şekilde uzlaşamazsak mahkeme uzun yıllar devam edecek. Yani UÇK ve Tahkim Kurulu’nun vermiş olduğu kararları teminat mektubu vererek, diğer yargıya taşımayı planlıyoruz ve orada hakkımızı aramaya, buradaki verilmiş olan adaletsiz kararın düzeltilmesi için mücadelemize devam edeceğiz. Ben UÇK’ya da Tahkim’e de buradan sesleniyorum; bu kulüpler olmadığı takdirde o lehlerine karar verdiğiniz futbolcu ve hocaları yarın hiçbir yerde bulamazsınız. Öncelikleriniz bu değerli kulüpleri korumak olmalı ki bu hocalar, dava açanlar daha sonra gelip burada hocalık yapacak olanlar bu güzide camianın kapılarını kendilerine açık bulabilsinler” şeklinde konuştu.

“BU SENE BEŞİKTAŞ TARİH YAZMIŞTIR”

Futbol A Takımı’nın kazandığı 2 kupanın yanı sıra Kadın Futbol Takımı’nın ligde şampiyon olması ve Erkek Basketbol Takımı’nın da play-off’a oynamasıyla Beşiktaş’ın bu sene tarih yazdığını belirten Başkan Ahmet Nur Çebi, “Beşiktaş tarihi, bu seneyi altın harflerle yazacaktır. Erkek futbolunda kazanılan çifte kupa, kadın futbolunda alınan kupa, basketbol takımının da yarı final oynamış olması büyük bir başarı örneğidir. Bunların örnek olması gerektiğini düşünüyorum. Diğer kulüplerin de bizim bu yaptıklarımıza bakarak, örnekleyerek ve cesaret alarak hem ekonomilerine hem de başarılarına katkı vermelerini öneriyorum. Basketbolda biz yarı final oynadık. Bu çocuklar daha 19-20 yaşında yoklar ve her birinin bugün Beşiktaş Kulübü’ne belki de milyon avrolar kazandıracak kadar bonservisleri oluştu. Onun için onları da buradan tebrik ediyorum. Bu projeyi bizim önümüze getiren Ahmet Kandemir hocaya da buradan teşekkür ediyorum. Herkese teşekkür ediyorum, herkesin emeği var” dedi.

Son olarak siyah-beyazlı camiaya da seslenen Çebi, sözlerini şu şekilde tamamladı:

“Kimi nerede, nasıl çalıştıracağımı en iyi bilecek olan benim. Bunu da ispatladım, bana güvensinler, kafalarını karıştırmasınlar. Bizlerin de kafalarını karıştırıp, bize de baskı altında hissettirtmesinler.”