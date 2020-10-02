Fatih Nurullah’ın eşi boşanma davası açtı

02 Ekim 2020 Cuma, 16:19

'Fatih Nurullah' adıyla bilinen, Uşşaki cemaati "şeyh"i Eyüp Fatih Sağban, Kuzuluk Mahallesi’ndeki dergahında 12 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiası ile tutuklanmıştı.

Gazete Duvar'ın haberine göre, Şağban'ın eşi Ümran Sağban, tutuklanma kararının ardından eşine boşanma davası açtı.



Aileye yakın kaynaklardan öğrenildiğine göre Ümran Sağban dava için başvuru yaptı.1987 yılında evlenen çiftin 4 çocuğu olduğu belirtiliyor.

NE OLMUŞTU?

Sakarya’nın Akyazı ilçesine bağlı Kuzuluk mahallesinde yaşayan Uşşaki "şeyh"i Fatih Nurullah, 12 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanmıştı. Olaydan sonra Nurullah ile mağdur çocuğun babası arasında gerçekleşen görüşmenin kaydı sosyal medya üzerinden kamuoyuna yansıdı. Ses kaydında Fatih Nurullah, çocuğa yaptığı istismarı itiraf etmiş ve olayın duyulmaması için babayı ikna etmeye çalışmıştı. Kızın babası F.A., Fatih Nurullah’tan şikayetçi olunca tarikat üyelerinin saldırısına uğramıştı.