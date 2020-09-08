Soylu'dan 'Uşşaki' iddiası üzerine açıklama

08 Eylül 2020 Salı, 17:57

Uşşaki tarikatı "şeyh"i, 'Fatih Nurullah' adıyla bilinen Eyüp Fatih Şağban'ın 12 yaşındaki bir kız çocuğunu istismar ederek tutuklanmasına ilişkin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan ilk tepki geldi.

Polis Akademisi Mezuniyet Töreni'nde konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şağban'ın tutuklanması hakkında konuşurken, Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunu belirtip sözkonusu tarikat mensubu olduğu iddia edilen bir sosyal medya kullanıcısının yaptığı paylaşımlara yanıt verdi.

Soylu, "'Biz size bu kadar polis, bekçi verdik, bize böyle mi yapacaktınız' diye güvenlik güçlerimizi, güvenlik kuvvetlerimizi töhmet altında bırakan, hemen Birgün, Yeni Yaşam gazetesi gibi terör örgütüne müzahir ne kadar gazete, site varsa hemen yalanı meşrulaştırmaya çalıştı, alçak bir provakasyonu hemen devreye sokmaya çalıştılar. İdeolojik ne kadar kin varsa hemen dökmeye, kusmaya başladılar. Bu teşkilatlar kolay mı oluştu? Asırlar geçti. Klavyenin başında olanlar gibi hiçbir bilinci olmadan, karalamak adına yapılan eylemler gibi mi bu teşkilatlar yönetiliyor? Bunların hepsini reddediyoruz." dedi.

"DİNİMİZİ İSTİSMAAR ETMEYE ÇALIŞAN YAPILAR..."

Açıklamasının devamında "Dinimizi istismar etmeye çalışan yapılar için operasyonlar titizlikle yürütülmektedir" diyen Bakan Soylu şöyle devam etti:

"İnançlı insanlar, inanç gruplarının onur ve haysiyetini zedelememeye özen gösterdik. Ama sosyal medya, insanların değerlerini istismar edenler üzerinden ne kadar zarar verebilirim diye bir yanlış içerisinde. Bunun için, sosyal medya gücünü değil hukukun üstünlüğünü rehber etmek zorundayız."