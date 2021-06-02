Fatih Portakal'dan AKP'ye Atatürk tepkisi: Takiyeye devam ediyorsunuz
AKP'ye tepki gösteren Fatih Portakal, AKP Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir'in Atatürk hakkındaki açıklamasına tepki gösterdi.
Gazeteci Fatih Portakal, AKP Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Ayasofya Camisi'ndeki vaazda Atatürk'e hakaret edilmesini kendilerinin de kabul etmediklerini belirttiği açıklamasına sosyal medyadan tepki gösterdi.
Ayasofya'da Atatürk'e imam tarafından lanet okunmuş, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan bu laneti dinlemişti.
Fatih Portakal'ın paylaşımı şöyle oldu:
"Ama partinizdeki coğu kimse de Atatürk’ü sevmiyor. Ha bire takiyeye devam ediyorsunuz.
Ben gönülden seviyorum, duamda adını da geçiriyorum. Ya SİZ?"
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