Fatih Portakal'dan AKP'ye Atatürk tepkisi: Takiyeye devam ediyorsunuz

02 Haziran 2021 Çarşamba, 08:40

Gazeteci Fatih Portakal, AKP Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Ayasofya Camisi'ndeki vaazda Atatürk'e hakaret edilmesini kendilerinin de kabul etmediklerini belirttiği açıklamasına sosyal medyadan tepki gösterdi.

Ayasofya'da Atatürk'e imam tarafından lanet okunmuş, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan bu laneti dinlemişti.

Fatih Portakal'ın paylaşımı şöyle oldu:

"Ama partinizdeki coğu kimse de Atatürk’ü sevmiyor. Ha bire takiyeye devam ediyorsunuz.

Ben gönülden seviyorum, duamda adını da geçiriyorum. Ya SİZ?"



