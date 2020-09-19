Fatih Terim: 3 - Okan Buruk: 2

19 Eylül 2020 Cumartesi, 10:04

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk bugüne kadar 7 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda Terim 3, Buruk 2 kez kazandı.

Süper Lig’in ikinci haftasındaki karşılaşmada Başakşehirli ve Galatasaraylı futbolcular sahada kıyasıya mücadele edecekken, saha kenarında ise teknik adamların rekabetine sahne olacak. Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, profesyonel futbolculuk döneminde Galatasaray’da ve milli takımda Fatih Terim’in öğrencilerindendi.



8. RANDEVU

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, bugüne kadar 7 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda Terim, Galatasaray’ın başında olurken, Buruk ise Akhisarspor, Çaykur Rizespor ve Başakşehir’i çalıştırıyordu. İki teknik adam arasında oynanan maçlarda Terim’in öğrencileri 3 kez kazanırken, Okan Buruk’un talebeleri ise 2 kez galibiyet sevinci yaşadı. 2 mücadele ise beraberlikle sonlandı. Geride kalan karşılaşmalarda iki takım da 10’ar kez gol sevinci yaşadı.

Fatih Terim ile Okan Buruk’un takımları arasında oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:



8.06.2020 (Okan Buruk) Başakşehir: 1 - Galatasaray (Fatih Terim): 1

22.11.2019 (Fatih Terim) Galatasaray: 0 - Başakşehir (Okan Buruk): 1

11.05.2019 (Okan Buruk) Çaykur Rizespor: 2 - Galatasaray (Fatih Terim): 3

8.12.2018 (Fatih Terim) Galatasaray: 2 - Çaykur Rizespor (Okan Buruk): 2

6.05.2018 (Okan Buruk) Akhisarspor: 1 - Galatasaray (Fatih Terim): 2

18.04.2018 (Fatih Terim) Galatasaray: 0 - Akhisarspor (Okan Buruk): 2

27.02.2018 (Okan Buruk) Akhisarspor: 1 - Galatasaray (Fatih Terim): 2



