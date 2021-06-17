Fatih Terim evine aslan heykeli yaptırdı
Fatih Terim, Bodrum Türkbükü'ndeki evine heykel yaptırdı.
Galatasaray’ın efsane teknik direktörü Fatih Terim, Bodrum’un Türkbükü Mahallesi’ndeki evi için 2 adet aslan heykeli yaptırmaya karar verdi. İlçede yaşamını sürdüren heykeltıraş Hasan Cingiz ile irtibata geçen Terim, heykeltıraşı atölyesinde de ziyaret etti.
Bodrum’da birçok ünlüye heykel sanatını öğreten Cingiz, 3 aylık çalışma sonunda Terim için 2 aslan heykeli yaptı. Ortalama aslan ölçülerindeki heykel, fiberglas, demir, çelik ve mermer tozundan yapıldı.
2 heykel, Fatih Terim’in Türkbükü Mahallesi’ndeki evine yerleştirildi. Heykeltıraş Cingiz’e teşekkür eden Terim, aslan heykelinin yanında fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.
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