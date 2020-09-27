Fatih Terim: Gol atsak domine edebilirdik
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "5 ve daha üstü gol pozisyonlarımız var. Herhangi biri golünü yapsak öne geçme morali ile oyunu daha da domine edebilirdik. Ama olmadı" dedi.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "5 ve daha üstü gol pozisyonlarımız var. Herhangi biri golünü yapsak öne geçme morali ile oyunu daha da domine edebilirdik. Ama olmadı. Yüzde yüz de bir pozisyon vermedik. Bu da önemli. Rakibin birçok hücum oyuncusu vardı. Kazanmak en büyük isteğimizdi ama olmadı. Bazen de olmuyor" dedi.
Süper Lig’in 3’üncü haftasında Galatasaray, evinde Fenerbahçe’yi ağırladı. Zorlu derbi 0-0’lık eşitlikle sona erdi. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Oyun istikrarımız 4 maç artarak gitti. Ama 5’inci maç hem oyun istikrarı hem de oyuncu performansı istikrarı aynı olmadı. Açıkçası derbi öncesi beklenen futbol coşkusu maçta pek yoktu. Baskı yemememize rağmen çıktık. İstediğimizden vazgeçemedik. Luyindama geldikten sonra geçiş savunmasında çok daha kabiliyetli daha yüksek hale geldik. Herhangi bir pozisyona sokmadılar. Geçen sene oyunumuzdaki en büyük tehlike geçiş savunması zaafıydı. Bu sene onu hallettik. Bugün kontra presi çok fazla yapamadık. Buna rağmen 5 ve daha üstü gol pozisyonlarımız var. Herhangi biri golünü yapsak öne geçme morali ile oyunu daha da domine edebilirdik. Ama olmadı. Yüzde yüz de bir pozisyon vermedik. Bu da önemli. Rakibin birçok hücum oyuncusu vardı. Kazanmak en büyük isteğimizdi ama olmadı. Bazen de olmuyor. Bugün tadı getirecek olan goldü. Gol bizi yükseltebilirdi. Buna rağmen iyi mücadele oldu. O yüzden yapacak bir şey yok. 4 günde 1 de maç, bazen 3 günde 1 maç çok kolay olmuyor. O yüzden kazanmayı çok arzu ettik ama olmadı" açıklamasında bulundu.
“DAHA ÇOK ÇALIŞACAĞIZ”
Tecrübeli teknik adam, "Mühim olan üretmek. Bugün olmadı” diyerek sözlerini şöyle tamamladı: “Bizim zaten golsüz oynadığımız tek maç. Güçlü bir rakip önünde bulmak önemliydi. Gol yapamadık. Bütün ayakları da denedim. Herhangi defansif anlayış düşünmedim. Bugün arkadaşlarımız vurdular, olmadı. Açıkçası girdiğimiz net pozisyonlarda onun dışında çabuk geldiğimiz, doğru geldiğimiz ama yanlış seçim ile heba ettiğimiz pozisyonlar da var. Onlar da gol pozisyonu olmaya adaydı. Daha dikkatli olacağız. Daha çok çalışacağız.
En Çok Okunan Haberler
- Suudilerden ‘ambargo’
- Sanatçılardan Acun'a tepki
- Erdoğan'ın 'yeni' diye açtığı fabrika 45 yıldır varmış
- Karın kasımla direğe çıkmışım sen 'striptiz' diyorsun
- Bahçeli'nin hedefi partisi: Ayıracağız, ayıklayacağız
- Karagül'ün 'füze' isteği, ünlü aktrolü de şaşırttı
- Müflis iktidarın HDP operasyonu, İYİ Parti, operasyon ajandası
- Alevi köyüne ayrımcılık
- MasterChef Türkiye karıştı! 'Ebru beni dövmeye kalktı'
- Nadira'nın odasından yeni görüntüler ortaya çıktı!
Video Haberler
- Sosyal medyada tepki çeken görüntüler! İşte verilen ceza
- Belkıs Akkale'nin sözleri sosyal medyada gündem oldu
- Gençlerin görüntüleri yayılınca ekipler harekete geçti!
- Azerbaycanlı spiker, ağlayarak müjdeledi
- Azerbaycan, Ermenistan'a ait hedefleri böyle yok etti
- Van Gölü’nde tespit edilen yeni canlı türü görüntülendi
- 30 saniyede değeri 30 bin TL olan motosikleti çaldılar
- Sahibine kavuşan köpeğin büyük sevinci
- Rezaletin görüntüleri! Kalabalığa bile aldırış etmediler
- 12 yıl önce fark etti! Her şeyi çekiyor
En Çok Okunan Haberler
- Suudilerden ‘ambargo’
- Sanatçılardan Acun'a tepki
- Erdoğan'ın 'yeni' diye açtığı fabrika 45 yıldır varmış
- Karın kasımla direğe çıkmışım sen 'striptiz' diyorsun
- Bahçeli'nin hedefi partisi: Ayıracağız, ayıklayacağız
- Karagül'ün 'füze' isteği, ünlü aktrolü de şaşırttı
- Müflis iktidarın HDP operasyonu, İYİ Parti, operasyon ajandası
- Alevi köyüne ayrımcılık
- MasterChef Türkiye karıştı! 'Ebru beni dövmeye kalktı'
- Nadira'nın odasından yeni görüntüler ortaya çıktı!