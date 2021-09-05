Fatih Terim, hazırlık maçında Marcao'yu ilk 11 başlattı
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Forul Constanta ile oynanan hazırlık maçında süpriz bir karara imza attı.
Milli arayı iyi değerlendirmek isteyen Galatasaray, hazırlık maçında teknik direktörlüğünü Gheorghe Hagi'nin yaptığı Forul Constanta ile karşılaşıyor. Oynan hazırlık karşılaşmasında kadro dışı bırakılan Marcao ilk 11'de yer alıyor.
Galatasaray'ın ilk 11
Fatih, Sacha Boey, Marcao, Işık Kaan, Ömer Bayram, Aytaç, Berkan, Morutan, Babel, Emre Kılınç, Diagne
NE OLMUŞTU?
Giresunspor- Galatasaray maçının 62. dakikasında saha bir anda karışmış, Galatasaraylı Marcao ile Kerem Aktürkoğlu, saha ortasında birbirine girmişti. Marcao'nun Kerem Aktürkoğlu'na yumruk atmaya çalışması üzerine, Sarı Kırmızılı ekibin futbolcuları Brezilyalı oyuncuyu zor sakinleştirdi.
Yaşananların ardından VAR'a giden hakem Erkan Özdamar, Marcao'yu kırmızı kartla oyundan attı.Maçın ardından soyunma odasına ve takım otobüsüne alınmayan Marcao, özür mesajı yayınladı. Ancak kulüp içi yaşanan olaylar üzerine Fatih Terim ile görüşen yönetim, Brezilyalı futbolcuyu kadro dışı bıraktı.
Açıklanan Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) kararına göre Brezilyalı futbolcu Marcao, 8 maç ceza aldı.
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