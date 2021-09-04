Brezilyalı stoper Leo Ortiz, Galatasaray'dan teklif aldığını açıkladı
Brezilya Serie A ekiplerinden Bragantino'nun stoperi Leo Ortiz, Galatasaray ve Lyon'un teklifleri hakkında konuştu.
Brezilya'da Bragantino takımında forma giyen 25 yaşındaki stoper Leo Ortiz, Galatasaray ve Lyon'dan gelen tekliflerden mutlu olduğunu söyledi.
Brezilyalı stoper ülke basınına verdiği röportajda kariyerinde her zaman Avrupa'da oynama hayali olduğunu ve bundan dolayı hem Galatasaray'ın, hem de Lyon'un kendisiyle ilgilenmesinden dolayı memnun olduğunu söyledi.
Ortiz yaptığı açıklamada, "Böyle teklifler olunca mutlu oluyorum. Ancak menajerime bıraktım. Her zaman Avrupa'da oynamak istediğimi söyledim ama bunu bir takıntı haline getirmedim. Eğer olmazsa üzülmem. Avrupa'ya gitmek üst seviyede oynamaktır. Olursa olur. Eğer olmazsa çalışmalarıma devam etmem ve daha fazla gelişmem gerekiyor." ifadelerini kullandı.
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