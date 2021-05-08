Fatih Terim: "İnsan bu futbolu görünce, bazı şeyler için üzülüyor"
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Süper Lig'in 40. haftasında oynanan ve sahadan 3-1 galip ayrıldıkları Beşiktaş maçının ardından önemli açıklamalarda.
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Süper Lig'in 40. haftasında Beşiktaş karşısında aldıkları 3-1'lik galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.
İşte Fatih Terim'in açıklamaları...
"İlk yarı tehlikeler yaşadık ama ikinci yarı çok tehlike yaşadığımızı hatıarlamıyorum. Rakip kalede önemli fırsatlar bulduk. Arkadaşlarla doğru planlar yapmışız. Saha içinde doğru yerlerde durduk. Beşiktaş'ın etkili elemanlarını oynatmadık ve biz kendimiz oynadık. Goller de güzeldi ve 3 puanı aldık. Uçurumun kenarında dolaşmak kolay değil.
Bütün oyuncularımı kutlarım, ne dediysek yaptılar. Bir de yüreklerini sahaya koydular. İkinci yarı neredeyse tam bir Galatasaray hakimiyeti vardı. Tercihlerimiz de doğru çıktı.
Türkiye Ligi'nde neyin, ne olacağı belli olmaz demiştim. Herkes her an her şeyi yapabilir, kaybedebilir. Sonuna kadar vazgeçmeyeceğiz. Herkes önce kendi maçına bakacak. Galatasaray önce kendi maçına bakar, sonra nerede olacağına bakar. İnsan hakikatten bu futbolu görünce, bazı şeyler için üzülüyor."
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