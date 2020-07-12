Fatih Terim, TFF için öyle bir şey dedi ki!

12 Temmuz 2020 Pazar, 17:57

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, TFF'yi ironi ile eleştirdi.

Ankaragücü maçı öncesi yayıncı kuruluşun canlı yayınına katılan Terim, "Zaten federasyonumuz çok adil" diyerek de ağır bir göndermede bulundu.

Fatih Terim: "TFF, kendinden önceki federasyonlarca aldığı kararları değiştirerek kendi kuralını koymuştur. Hepimiz bu yabancı sınırı kararına uyacağız. Kulüplerimizin kasası zaten dolu, bu kararla dolup taşacak, dünyadaki Türk oyuncu sayısı artacak, buna inancımız tam. Zaten federasyonumuz da çok adil. Sorun yok, çıkar oynarız.

Biz teknik adamlar, Türk futbolunun marka değerindeki en önemli değeri üstlenmiş, en önemli figürlerdeniz. Bizi, futbolun içindeki her konuya ortak akıl getirecek, istişare edebilecek bir grup olarak görmelerinde fayda var.

8 hocayla görüştük, konu yabancı da olunca, herkesin fikrini sorduk. Gündem oydu, günceldi. Arkadaşlarımız kendilerini ifade etme, birbirimizi görme imkanına kavuştuk. Rakip olsak da aynı meslekteyiz." dedi.

Terim, 17 yaşından yeni gün alan Emin Bayram'ı kaptan yapmasıyla ilgili olarak da şunları söyledi:

"Takımdaki en eski oyuncu oydu. 9 yıldır bizle. Emin Bayram'a söyledim, kendisini her hatasında affedecek bir hocası, bir camiası var. Ona çıkıp oynamak kalıyor."