Fatih Terim'den faul isyanı

10 Şubat 2021 Çarşamba, 20:48

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Galatasaray, kendi sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk etti. Türk Telekom Stadyumu'ndaki maçta Galatasaray Teknik Direktötü Fatih Terim, maçın hakemi Abdülkadir Bitigen'e isyan etti.

Maç öncesi Arda Turan'a verilen cezayı, "Hukuka aykırı" olarak değerlendiren terim maç içinde de özellikle ikili mücadelelerde hakem Bitigen'i sıkçı eleştirdi.

TERİM'DEN 3 DEĞİŞİKLİK

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, takımının ligin 24'üncü haftasında Fenerbahçe'yi deplasmanda 1-0 mağlup ettiği müsabakanın ilk 11'ine göre 3 değişikliğe gitti. Cezalı Arda Turan'ın yerine Ryan Babel, sakatlığı bulunan Marcelo Saracchi'nin yerine ise Emre Taşdemir'e görev veren deneyimli teknik adam, Linnes'i ise kulübeye çekerek bu oyuncunun yerine DeAndre Yedlin'i sahaya sürdü. Sarı kırmızılılarda Arda Turan ve Saracchi'nin yanı sıra Radamel Falcao, Sofiane Feghouli ve Halil Dervişoğlu da kadroda yer almadı.

Galatasaray sahaya; Muslera, Yedlin, Donk, Marcao, Emre Taşdemir, Taylan Antalyalı, Belhanda, Emre Kılınç, Babel, Onyekuru ve Mohamed ilk 11'i ile çıktı.

Sarı kırmızılı takımın devre arası transfer döneminde Benfica'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Gedson Fernandes, Aytemiz Alanyaspor maçıyla birlikte ilk kez kadroda yer aldı. Koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle ambulans uçakla İstanbul'a getirilen ve bir süre karantinada tutulan Fernandes, Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe karşılaşmalarında kadroda yer almamıştı. Fernandes, Aytemiz Alanyaspor maçında teknik direktör Fatih Terim'in görev vermesi halinde ilk kez sarı kırmızılı formayı terletecek.

Galatasaray'ın sezon başında renklerine bağladığı Oğulcan Çağlayan, 5 maçlık aranın ardından kadroda yer aldı. Oğulcan, sarı kırmızılı takımın ligin 19'uncu haftasında oynadığı Beşiktaş karşılaşmasında sakatlanarak oyuna devam edememişti. 24 yaşındaki futbolcu sırasıyla Yukatel Denizlispor, Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK, Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe karşılaşmalarında kadroda yer almazken, 5 maçlık aranın ardından Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasıyla birlikte kadroya döndü.