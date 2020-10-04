Fatih Terim'den şok değişiklikler

04 Ekim 2020 Pazar, 19:16

Süper Lig'in 4. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, ilk 11'de 4 değişiklik yaptı.

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda hafta içi İskoçya'nın Rangers takımına 2-1 yenilerek elenen sarı-kırmızılı takım, milli maç için verilecek ara öncesinde Kasımpaşa ile karşılaştı.

Tecrübeli teknik adam, Kasımpaşa müsabakasına takımını Fatih Öztürk, Omar Elabdellaoui, Christian Luyindama, Marcao, Emre Taşdemir, Taylan Antalyalı, Oghenekaro Etebo, Sofiane Feghouli, Younes Belhanda, Arda Turan ve Mbaye Diagne ilk 11'i ile çıkardı.

Teknik direktör Fatih Terim, Rangers müsabakasına ilk 11'de başlayan 4 futbolcuya Kasımpaşa karşısında görev vermedi. Rangers mücadelesinin başlangıç kadrosunda yer alan Martin Linnes, Emre Kılınç, Ryan Babel ve Radamel Falcao, yedekler arasında bekledi. Bu futbolcuların yerine Emre Taşdemir, Etebo, Arda Turan ve Diagne sahaya çıktı. Terim ikinci yarıda Babel, Falcao ve Emre Kılınç'ı sahaya sürdü.